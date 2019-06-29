"При Порошенку так не було": в "ЄС" відреагували на нахабні заяви з Москви

Україна всі роки президентства Петра Порошенка була на авансцені світової політики. При новому президенті Володимирі Зеленському розпочалися спроби повернути країну на "належне їй місце".

Так в партії "Європейська солідарність" відреагували на обурливі заяви російського сенатора Олексія Пушкова.

"Вперше американська дипломатія перед контактом з росіянами у форматі зустрічі Трампа з Путіним не узгодила позицію з Україною. Дійсно, при Порошенку такого не було. І це дійсно тривожний дзвіночок", - відзначили в політсилі.

Раніше голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков вTwitter зробив ряд обурливих заяв щодо того, що за останні 5 років офіційний Київ вперше не попередили про зустріч президента США Дональда Трампа і президента Російської Федерації Володимира Путіна. Зокрема, він зазначив, що "тривожних дзвіночків для нинішньої України багато. Вони пролунали вже і у Берліні, і в Парижі, і у Страсбурзі". За словами Пушкова, Україна "звикла бути на авансцені – там, де їй не місце ні за вагою, ні за рангом, ні за станом країни", тож тепер Києву "доведеться посісти належне їм місце".

Нагадаємо, 28 червня в Осаці (Японія) у рамках самміту G20 відбулася зустріч Трампа з Путіним. За даними російських ЗМІ, тривала ця зустріч понад годину. При цьому, вперше за останні 5 років про Україну говорили як про об’єкт, а не суб’єкт міжнародної політики – що ряд експертів вже оцінили як тривожний сигнал.

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