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"При Порошенку так не було": в "ЄС" відреагували на нахабні заяви з Москви

3.2тЧитати матеріал російською

Україна всі роки президентства Петра Порошенка була на авансцені світової політики. При новому президенті Володимирі Зеленському розпочалися спроби повернути країну на "належне їй місце".

Так в партії "Європейська солідарність" відреагували на обурливі заяви російського сенатора Олексія Пушкова.

"Вперше американська дипломатія перед контактом з росіянами у форматі зустрічі Трампа з Путіним не узгодила позицію з Україною. Дійсно, при Порошенку такого не було. І це дійсно тривожний дзвіночок", - відзначили в політсилі.

Раніше голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков вTwitter зробив ряд обурливих заяв щодо того, що за останні 5 років офіційний Київ вперше не попередили про зустріч президента США Дональда Трампа і президента Російської Федерації Володимира Путіна. Зокрема, він зазначив, що "тривожних дзвіночків для нинішньої України багато. Вони пролунали вже і у Берліні, і в Парижі, і у Страсбурзі". За словами Пушкова, Україна "звикла бути на авансцені – там, де їй не місце ні за вагою, ні за рангом, ні за станом країни", тож тепер Києву "доведеться посісти належне їм місце".

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Нагадаємо, 28 червня в Осаці (Японія) у рамках самміту G20 відбулася зустріч Трампа з Путіним. За даними російських ЗМІ, тривала ця зустріч понад годину. При цьому, вперше за останні 5 років про Україну говорили як про об’єкт, а не суб’єкт міжнародної політики – що ряд експертів вже оцінили як тривожний сигнал.

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Тема
Саміт G20 у Японії
Особи
Володимир ПутінВолодимир ЗеленськийОлексій ПушковПетро ПорошенкоДональд Трамп
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Пигин Макс
Пигин Макс
Так в чём же дело? Попробуйте ещё раз прорваться через Керченский пролив. О вас будут говорить аж целых 9 дней. Потом разумеется забудут, но вы ещё чего придумаете. Порошенко именно так и поступал.
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