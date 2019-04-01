"При будь-якому результаті другого туру": Портніков передбачив кризу в Україні після виборів

У разі перемоги шоумена Володимира Зеленського в другому турі виборів президента України, він зіткнеться з величезними проблемами.

Таку думку в блозі на "Еспрессо" висловив український журналіст Віталій Портніков, відзначивши, що в усьому артист буде покладатися на свою команду.

"Але і команди жодної у нього немає, кандидат не може назвати навіть прізвища можливих соратників. Але і це не дуже важливо – бо в таких випадках зазвичай називають прізвища пройдисвітів, які зникають з горизонту буквально через кілька місяців після перемоги. Тим більше, що до другого туру Зеленському важливо не називати прізвищ "старих" політиків, щоб не розчаровувати свій електорат", – розповів він.

Портніков зазначив, що кістяк команди Зеленського і складуть "старі" політики, адже "інших управлінців в Україні просто немає".

"Однак цей кістяк поки що зможе прийти тільки в президентську адміністрацію. Вже на наступний день після виборів президента Зеленському потрібно буде думати про перемогу на виборах до парламенту – інакше вся його перемога на виборах президента буде позбавлена будь-якого сенсу. Зрозуміло, що список віртуальної партії "Слуга народу" можна буде укомплектувати тими ж пройдисвітами. Але у нас є ще й кандидати-мажоритарники. З цими буде складніше, на їх успіх доведеться витрачатися – і чи будуть ресурси на це, якщо не у Зеленського, то у Коломойського", – наголосив журналіст.

Портніков додав, що без перемоги в парламенті Зеленський перетвориться на декоративну фігуру.

"Словом, при будь-якому результаті другого туру політична криза Україні практично забезпечена. А якщо згадати, що наближається час повернення боргів, то потрібно розуміти, що будь-яка політична турбулентність може привести до серйозних економічних потрясінь, які тільки посилять політичну турбулентність", – підсумував він.

Вибори в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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