Піонтковський висловився про новий статус України при НАТО, до якого "дозрів" Байден

За новообраного президента США Джо Байдені Україна може стати головним союзником НАТО і отримати доступ до військової допомоги навіть без повноправного членства.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Андрій Піонтковський. За його словами, такий статус є у Ізраїлю, Південної Кореї, Австралії, Японії, Нової Зеландії.

"Все залежить від дипломатичної ініціативи України, але по-моєму, цілком дозріла ситуація в адміністрації Байдена для надання Україні так званого статусу Major Non-NATO Ally – головний союзник, але не член НАТО. Такий статус є у Ізраїлю, Південної Кореї, Австралії, Японії, Нової Зеландії", – зазначив Піонтковський.

За його словами, всі вони найближчі союзники НАТО, що дає їм фактично такий же доступ до військової допомоги Сполучених Штатів, як і членство в Альянсі. За винятком так званого пункту 5. Це коли збройний напад на одну або кількох країн-членів НАТО розглядається як напад на Альянс в цілому.

"Байден – близький друг України. Вам в цьому відношенні вам пощастило з результатом виборів США. Підтримка України та опір Росії – стане основним пріоритетом його зовнішньої політики. Байден дуже добре розбирається в ситуації", – запевнив Піонтковський.

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