Ау. Зеленский.

Мы с тобой одного возраста

Тебе 42, мне 39.

Ты чего валяешь дурака?!

Ты зачем вообще пришёл?!

Войну не остановил.

Контрабанду не остановил.

Коррупционеров не посадил.

Добычу недр не остановил.

Инвесторов в страну не привёл.

Профессионалов на конкурсах не набрал.

Владимир Зеленский

Я за Тебя не голосовал.

Но как и все согласился с выбором большинства и 10 месяцев ждал, что ты начнёшь делать хоть что-то из того, что обещал.

Ты не делаешь ничего плохого - ты просто ничего не делаешь.

А те, кого Ты привёл и сделал властью в этой стране - ее дерибанят между собой и разворовывают.

Мне больно смотреть, как Ты и твоё окружение беспомощны и некомпетентны перед вызовами, которые сыпятся на наши головы.

Нет, Тебя не жалко.

Ты полез туда, где ничего не смыслишь, и привёл Юзиков, которые ничего не умеют и думают лишь о наживе и трудоустройстве своих дружбанов и любовниц.

У Тебя в руках была абсолютная власть.

У Тебя в руках было абсолютное большинство ВР.

У Тебя в руках была абсолютная поддержка людей.

Что ты сделал за 10 месяцев на посту Президента Украины?

Красовался на камеры.

Записывал ролики.

Врал про Оман.

Окружил себя товарищами из детства, коллегами из Квартала и друзьями-решаловами.

Ты тёр с олигархами.

Ты не выгонял за кнопкодавство.

Ты не реагировал на насильников.

Ты делал вид, что не замечаешь крышевания своих депутатов и назначений через постель.

Ты много обещал - но ничего не делал.

У Тебя кадры на министров подбирают в кафешках и на терках. А теневыми потоками управляют приближённый к тебе депутаты.

Нет.

Не лучшие международные HR агенства.

Не открытые конкурсы с публичным тестированием.

Не программы и не визии.

А близость к Твоему телу, родственные связи и решалово правят баллом в Твоём президентском окружении.

Неужели.

Ты для этого бросал Квартал?!

Мы думали.

Больше не будет друзей.

Больше не будет смотрящих на потоках.

Больше не будет беспредела и некомпетентности.

Вот итог почти года Твоей власти.

Те, кто его поддерживал.

Признайтесь

Вы этого хотели.

Вы хотели Юзика в ВР?

Вы хотели Сивохо на Донбассе?

Вы хотели брата Ермака в службе HR, а Тищенко на потоках?

Что на что вы меняли????

Пик пи*деца.

Взять министра здравоохранения и министра финансов и расстаться с ним через 30 дней после назначения

Вы такое когда-то видели?!

В разгар медицинского и экономического кризиса так подобрать первых лиц ключевых министерств.

Как вы бл*дь их вообще выбирали, по каким критериям?

Если расстаётесь уже через 1 месяц работы.

Я не радуюсь - мне больно и грустно.

Итог этих 10 месяцев.

Тотальная некомпетентность, тотальный кадровый голод и повсеместные попытки решалова.

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