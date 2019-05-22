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/Блоги - Політика

Олександр Левченко
Олександр Левченко
Історик, дипломатВсі статті автора

Президенту придется вступить в бой с "глубинным государством"

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Будучи почетным профессором университета фискальной службы, семь лет назад читал лекцию для студентов – будущих работников налоговой службы и налоговой милиции. Я подчеркнул : "в Украине в сущности есть три проблемы : первая – коррупция, вторая – коррупция, и наконец, третья – коррупция. Когда наши общество и государство решат все эти три проблемы, то мы превратимся в передовую европейскую страну".

После этой фразы в зале, а я читал общую лекцию для 200 человек, наступила мертвая тишина. В то время я был послом в стране, которая завершала переговоры по вступлению в Евросоюз – Хорватии, и тема борьбы с коррупцией была серьезным требованием для окончательного "да" со стороны переговорной группы от Еврокомиссии, которая контролировала исполнение обязательств для будущего членства в ЕС со стороны Загреба. Будучи на этой "волне" понимания важности проблемы, я начал разговор с нашими студентами, но оказывается, что эта тема, как бы, не очень обсуждалась в университетских аудиториях.

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Как результат, "зашкаливание" коррупции во времена Януковича как раз и стало одним из важнейших революционных требований для проведения кардинальных преобразования в нашей стране в 2014 г.

Однако напомню, что после первого майдана, который тоже активно выступил против коррупции, к власти пришли люди с "руками, которые не крали". С грохотом их политическая сила провалилась на выборах 2010 г. А после второго майдана на политическую арену вышли те, кто готов был "посадить за воровство трех своих близких товарищей". Результаты последних президентских выборов засвидетельствовали, что как раз отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией серьезно повлияло на электоральные настроения избирателей. Большинство украинских граждан решило больше не верить только хорошим словам или намерениям, ибо реальность была сопоставимой с коррупционным уровнем в стране за президентства В. Ющенко и В. Януковича.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президенту В. Зеленскому и новой администрации борьба с коррупцией будет одним из трех главных вызовов, ибо сейчас добавились еще две жгучие проблемы – восстановление территориальной целостности Украины и поднятие жизненного уровня населения, который худший среди всех европейских стран. Для противостояния социально-политическому злу, которым есть коррупция, новому президенту придется вступить в трудный бой с "глубинным государством", которое связано с этой громадной проблемой.

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В 50-е годы прошлого столетия, американские политологи обозначая происхождение власти, указывали, что она сконцентрирована в трех местах : военно-промышленном комплексе (ВПК), Уолл-стрит и Пентагоне. При этом ВПК играл лидирующую роль, так как активно и сам присутствовал в финансово-экономическом истеблишменте и самом военном ведомстве.

Несколько лет назад в США опять активно вспомнили об активном вмешательстве в публичные, государственные дела со стороны "глубинного государства". Сейчас "глубинным государством" в Вашингтоне стали называть группу высокопоставленных государственных чиновников, которые активно влияют на политическую ситуацию в стране, несмотря на демократически избранное новое руководство, имеется в виду новый президент Д.Трамп. Это современная, но модернизированная под условия США формулировка, потому что длительное время о наличии "глубинных государств" вспоминались, прежде всего, страны постсоветского пространства и Турция. Считалось, что в этих странах рядом с официальным государственным управлением существует неофициальная, скрытая по своей сущности параллельная власть, которая может быть даже могущественнее публичной. Параллельная власть не обязательно должна была быть в сговоре против публичной, но ее представители активно делегировались в органы государственного управления. Что касается Украины, то вспоминались крупные финансово-промышленные группировки, возглавляемые самыми богатыми людьми страны, контролированные ими СМИ, прежде всего телевидение, и политические партии, которые активно финансировались со стороны "глубинного государства".

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Кстати, многие моменты влияния "глубинного государства" на публичные дела описываются в популярном кинофильме "Слуга народа", так что избиратели ожидают, что борьба против клановости и коррупции, которую вел президент Голобородько, будет продолжена реальным президентом В. Зеленским и его политической силой. Поэтому ему и его команде нужно не только пожелать успеха в будущей трудной борьбе против теневого влияния на общественные дела, но и активно в этом оказывать помощь. Нужно сказать, что "глубинное государство" часто верит в свою всесильность и вседозволенность, недооценивая роль народных масс и их чаяний. Поэтому, прямое общение новоизбранного украинского президента с простыми людьми, которые в своем большинстве хотят прозрачности в ведении государственных дел, может позволить В. Зеленскому сделать качественный рывок в нашем развитии и возможности управления страной непосредственно через народ, который согласно ст. 5 Конституции Украины есть единственным источником государственной власти. Неудивительно, что в своей инаугурационной речи В. Зеленский довольно образно, но точно, по сути заявил, что теперь каждый гражданин Украины - президент.

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Олександр ЛевченкоОлександр Левченко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Хохлоёбов Вася
Хохлоёбов Вася
скажите , чушкари, простому кацапу из мордора! сколько взяточников и казнокрадов у вас посадили за последние 5 лет с момента мойдана?
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
причиной "революции"стало не зашкаливание коррупции,а то что Завгар сам и его команда ,барыжили льготно или по беспределу,а остальных барыг пытались поставить в стойло..вот основная причина,и те кого не полностью накрыл фимоз гипофиза мыздобулической этиологии ,прекрасно это понимают.
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кастрюлько скакун
кастрюлько скакун
хохлы. насколько-же вы примитивный народец. Оказывается чтобы стать передовым государством достаточно победить коррупцию, что в северном сомали просто невозможно. Но дело даже не в этом. Я-то наивный считал. что чтобы стать передовой страной нужно иметь развитую промышленность и передовые технологии. что вна украине просто превращено в руины
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Хохлоёбов Вася
Хохлоёбов Вася
Тарас Бор, 70% жителей лаптерейха живут лучше чем 90% жителей сомалины.
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Тарас Бор
Тарас Бор
кастрюлько скакун,ты лучше скажи нам,жертва пьяного зачатия, почему при таких доходах от экспорта природных ресурсов,70% обитателей лаптерейха живут в полном говне?
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