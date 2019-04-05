Військовий експерт розповів, що чекає ЗСУ при президенті Зеленському

Українська армія навряд чи зазнає суттєвих змін, якщо у другому турі виборів президента переможе шоумен Володимир Зеленський. Інерція, яка була задана ЗСУ за останні п`ять років, є досить потужною.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив політичний та воєнний експерт Юрій Кочевенко. Він зазначив, що не поділяє занепокоєння громадян, що буде катастрофа, якщо до влади прийде Зеленський.

"Те, що було зроблено за останні роки, навряд чи буде зазнавати суттєвих змін. Навіть при тому, що Зеленського активно пов`язують із бізнесменом Ігорем Коломойським, можна згадати, що він колись вважався головним, як говорили тоді, "жидобандерівцем". Свого часу і батальйон "Дніпро", який повністю фінансував Коломойський, виконував завдання в зоні АТО. Тому тут слабенька логіка, що за президентства Зеленського буде якась здача України чи зрада", – сказав він.

Якщо президентом буде Зеленський, то він навряд чи буде вмішуватися у роботу Генштабу, переконаний Кочевенко. Він запевнив, що залежність Збройних сил від політичних процесів має бути мінімальна.

Володимир Зеленський rbc.ua

"Звичайно, будуть зміни в міністерстві та РНБО, тому що силовий блок – це компетенція президента. Але це політичні посади. Скажімо, Генштаб, командувач сил і військ – це професійні фігури і, думаю, перший період туди навряд чи буде лізти майбутній президент, якщо це буде пан Зеленський. У ЗСУ завданням є оборона держави, і це зараз виконується в рамках операції об`єднаних сил. Не залежно від того, чи змінюється влада – там має бути стабільність, послідовність, логіка у призначенні на посади, тобто, треба брати не "своїх" людей, а професійно підготовлених і в яких є відповідний досвід", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-спікер Генштабу Владислав Селезньов пояснив, що українські військові, які зараз несуть службу в зоні проведення ООС, переважно підтримали на виборах Володимира Зеленського через те, що не отримали від чинного керівництва відповідей на багато нагальних питань, пов'язаних із корупцією і війною.

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