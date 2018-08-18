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Президентський рейтинг Тимошенко перевищив 23% - соціологія

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Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко зміцнює лідерство в президентському рейтингу, в півтора рази випереджаючи найближчого конкурента.

Згідно з результатами опитування компанії GfK Ukraine, віддати голос за Тимошенко зараз готові 23,1% виборців, які визначилися і прийдуть на дільниці.

Чинного президента Петра Порошенка, якого називали ймовірним суперником Юлії Тимошенко в другому турі, підтримують 8% українців. Він посідає лише сьоме місце, поступаючись Анатолію Гриценку ("Громадянська позиція"), Юрію Бойку (Опозиційний блок), Олегу Ляшко (Радикальна партія), а також музиканту Святославу Вакарчуку та Вадиму Рабиновичу ("За життя").

Новини
Гриценко наздоганяє Тимошенко - свіжі рейтинги

Лідером партійного рейтингу, за даними соціологів, теж є партія Юлії Тимошенко "Батьківщина". За неї на парламентських виборах проголосували б 25,9% респондентів, які визначили з вибором і прийдуть голосувати.

Відзначимо, дослідження проводилося в період з 3 по 22 липня, в ньому взяли участь тисячі респондентів у віці від 16 років по всій Україні.

Як повідомлявOBOZREVATEL, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в липні скоротив відставання від Тимошенко і досяг найбільшого свого рейтингу з початку поточного року.

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Президентські вибори 2019
Особи
Юлія ТимошенкоАнатолій Гриценко
Місце
Україна
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Рейтинг Святой Йулии "растет" не по дням, а по часам. Зная, как часто она лжет, к этим рейтингам нет никакого доверия. Сплошной фейк, чтобы потом на выборах кричать, что выборы украли, что мол все соцопросы показывали бешенный рейтинг. Все мол на майдан. Не часто хожу на выборы. Вот специально пойду голосовать, чтобы Юлька, Анатолька и прочии дармоеды не реализовали мечту Путина.
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Сидели, короче, 5 бабок у подъезда...Тут, такой, подходит очкарик из GfK Ukraine и: -Кто за Йулю голосовать будет? Одна бабка отвечает: -Ну я , милок, буду..... Вот так и нарисовались 23% опрашиваемых... А, да- бабка без шляпки была...Потому и 23%...Вот если бы со шляпкой....
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У ЮЛИ РЕЙТИНГ 2.3 А ВООБЩЕТО ЕТУ КИСКУ ПОЖАЛУСТА ОТДАЙТЕ АМЕРИКОСАМ ПУЩАЙ СО СВОИМ ЕБ.РЕМ ЛАЗАРЕНКОМ МОТАЕТЬ СРОК СУКА.ВСЕТАКИ ДЕБИЛЬНОЙ МОЙ НАРОД УКРАИНЦЫ.ВАМ НАДА ЕТА МРАЗЬ С КОСОЮ.ТАК ВОТ ЕЕ КОСА ПОСЛЕ ИЗБРАНИЯ ЕЕ ПРЕЗИДЕНТОМ БУДЕТЬ В РУКАХ НО НЕ НА ГОЛОВЕ.
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