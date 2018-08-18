Президентський рейтинг Тимошенко перевищив 23% - соціологія

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко зміцнює лідерство в президентському рейтингу, в півтора рази випереджаючи найближчого конкурента.

Згідно з результатами опитування компанії GfK Ukraine, віддати голос за Тимошенко зараз готові 23,1% виборців, які визначилися і прийдуть на дільниці.

Чинного президента Петра Порошенка, якого називали ймовірним суперником Юлії Тимошенко в другому турі, підтримують 8% українців. Він посідає лише сьоме місце, поступаючись Анатолію Гриценку ("Громадянська позиція"), Юрію Бойку (Опозиційний блок), Олегу Ляшко (Радикальна партія), а також музиканту Святославу Вакарчуку та Вадиму Рабиновичу ("За життя").

Лідером партійного рейтингу, за даними соціологів, теж є партія Юлії Тимошенко "Батьківщина". За неї на парламентських виборах проголосували б 25,9% респондентів, які визначили з вибором і прийдуть голосувати.

Відзначимо, дослідження проводилося в період з 3 по 22 липня, в ньому взяли участь тисячі респондентів у віці від 16 років по всій Україні.

Як повідомлявOBOZREVATEL, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в липні скоротив відставання від Тимошенко і досяг найбільшого свого рейтингу з початку поточного року.