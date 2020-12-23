Президентський рейтинг Разумкова та Гройсмана зростає, трійка лідерів за довірою українців не змінилася – опитування

У середині грудня трійка українських політиків з найбільшою довірою виборців залишається незмінною – її представляють президент Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко та прем'єр-міністр (з 2016 до 2019 року) Володимир Гройсман.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". Згідно з ними, Гройсману довіряють 29% респондентів.

Варто зазначити, що його передвиборчий рейтинг за останній час суттєво зріс. За Гройсмана в першому турі президентських виборів готові проголосувати понад 6% українців (проти 3,6% у вересні). Водночас президентський рейтинг голови Верховної ради Дмитра Разумкова також зріс – за нього готові проголосувати 4,1% опитаних.

Нагадаємо, у липні 2019 року Гройсману довіряли 22% респондентів. Близько 13% висловлювалися за збереження за ним посади прем'єр-міністра України після проведення минулорічних парламентських виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними "Рейтингу" у грудні трійка політиків з найбільшою довірою серед українців не змінилася – її, як і в листопаді, сформували Зеленський, Кличко та Гройсман.