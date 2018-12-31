Президентські вибори в Україні: ЦВК змінила правила щодо голосування в Росії

Центральна виборча комісія України закрила ділянки для голосування на території Росії.

Про це сказано в постанові №274, яку 31 грудня оприлюднили на офіційному сайті ЦВК. Зміни до переліку закордонних виборчих дільниць, утворених на постійній основі, були внесені на підставі подання Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2018 року.

Таким чином Центральна виборча комісія перенесла 5 виборчих дільниць, які перебували на території Російської Федерації, в посольства України в Грузії, Казахстані та Фінляндії.

Ілюстрація. Вибори в Україні Газета 2000

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