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Президентські вибори в Україні: ЦВК змінила правила щодо голосування в Росії

5.3тЧитати матеріал російською

Центральна виборча комісія України закрила ділянки для голосування на території Росії.

Про це сказано в постанові №274, яку 31 грудня оприлюднили на офіційному сайті ЦВК. Зміни до переліку закордонних виборчих дільниць, утворених на постійній основі, були внесені на підставі подання Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2018 року.

Таким чином Центральна виборча комісія перенесла 5 виборчих дільниць, які перебували на території Російської Федерації, в посольства України в Грузії, Казахстані та Фінляндії.

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Ілюстрація. Вибори в Україні

Ілюстрація. Вибори в Україні

Газета 2000

Як писав OBOZREVATEL :

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Тема
Вибори президента України 2019
Місце
Україна
Теги
ЦВКвибори в УкраїніРосія
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Петров Игорь
Петров Игорь
...лапотников из дырляндии с ихними украинскими паспортами сбрили просто на лету...жопоблоковцы могут уже снимать свои кандидатуры.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
По большому счету это правильно: как могут люди, не имеющие реальной информации, принимать участие в голосовании. Кроме того второе гражданство также должно лишать права голосовать.
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bobin robin
bobin robin
а шо бздит петро шо не за його морду дадуть голос то це понятно більшість українців його ненавидить і шобло те з ради також ..особисто я нейду голосувати ідіть нахер..виграє не той що набрав більше а той хто рахує
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