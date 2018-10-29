Президентські вибори в Грузії: ставки виявилися вищими

Хоч пост президента Грузії став представницьким, боротьба за нього розгорнулася запекла. Цього разу електорат побачив безпрецедентні потоки бруду та компроматів.Напередодні в Грузії завершився перший тур президентських виборів, котрий не визначив остаточного переможця. Найбільше голосів набрали провладна кандидатка Саломе Зурабішвілі та опозиціонер Григол Вашадзе. Утім, жоден з цих двох кандидатів не зміг здобути й 40 відсотків голосів, не кажучи вже про необхідні понад 50 відсотків. Решта 23 зареєстрованих Центрвиборчкомом кандидатів не отримали гідної уваги підтримки. Чинний грузинський президент Георгій Маргвелашвілі відмовився балотуватися на другий термін. Згідно з грузинським законодавством, до другого туру вийшли саме Зурабішвілі та Вашадзе.

Останні президентські вибори

Нинішні вибори президента Грузії стали історичними. По-перше, ці вибори - останні всенародні прямі вибори президента Грузії. Відповідно до конституційних змін, які грузинський парламент ухвалив у жовтні 2017 року, вже на наступних виборах 2024 року обирати главу Грузії буде спеціальна колегія виборників. Країна переходить до парламентської форми правління.

По-друге, нова конституція, яка набуде чинності після інавгурації обраного президента, значно обмежує президентські повноваження, зводячи їх до представницьких. У майбутньому президент Грузії не буде вже займатися зовнішньою політикою країни, при ньому не працюватиме Рада національної безпеки, а повноваження верховного головнокомандувача він матиме лише в разі війни. При цьому термін повноважень глави держави збільшується з п'яти до шести років.

По-третє, попри обмеження повноважень глави держави, боротьба за цю посаду точиться неабияка. Експерти пояснюють це явище тим, що вже зараз, по суті, почалася підготовка до набагато важливіших парламентських виборів, що заплановані на 2020 рік. Саме від результату виборів до парламенту залежить, чи втримається при владі нинішня правляча партія "Грузинська мрія" (ГМ), створена й очолювана мільярдером Бідзіною Іванішвілі, або ж влада перейде до опозиції - прихильників екс-президента Міхеіла Саакашвілі.

З французьких дипломатів - в президенти Грузії?

Однією з кандидатів, хто вийшов до другого туру, стала депутатка парламенту й екс-міністерка закордонних справ Грузії Саломе Зурабішвілі. Формально вона - незалежна кандидатка, але правляча партія "Грузинська мрія" заявила, що підтримує кандидатуру Зурабішвілі, як і на парламентських виборах 2016 року. У першому турі за неї проголосувало 38,64 відсотка виборців.

Саломе Зурабішвілі - уродженка Франції, походить із родини грузинських емігрантів 1920-х років. 20 років Зурабішвілі пропрацювала в системі французького міністерства закордонних справ, а 2003 року прибула до Грузії в якості посла Франції й в березні 2004-го на запрошення тодішнього президента Міхеіла Саакашвілі очолила зовнішньополітичне відомство в Тбілісі. Однак вже за півтора року її звільнили з посади міністра й вона стала супротивницею Саакашвілі.

Вже на початку передвиборних перегонів Зурабішвілі спричинила скандал своїми заявами. Відповідаючи на питання журналіста щодо серпневої війни 2008 року, вона сказала, що саме "Грузія спровокувала нове загострення конфлікту, вплутавшись у російську провокацію". А згадавши бомбардування Цхінвалі 8 серпня 2008 року, вона заявила, що Саакашвілі "бомбив власне населення". Ці слова викликали шквал обурення, їх визнали проросійськими.

Однією з головних своїх заслуг на посаді глави МЗС Грузії Зурабішвілі вважає досягнення угоди про виведення російських баз з території Грузії. Саме її підпис стоїть на цьому документі.

Кандидат від опозиції - теж екс-дипломат

Суперник Саломе Зурабішвілі - інший екс-міністр закордонних справ, Григол Вашадзе, кандидат від колишньої партії влади "Єдиний національний рух" (ЄНР) Міхеіла Саакашвілі, що створила з багатьма дрібними партіями передвиборний блок "Сила в єдності". У першому турі Вашадзе отримав підтримку 37,74 відсотка виборців.

Випускник Московського державного інституту міжнародних відносин Вашадзе в 1980-х роках працював у радянському МЗС. У середині 2000-х він переїхав з Москви в Грузію. На початку 2008 року Вашадзе очолив створений у грузинському МЗС департамент з питань Росії, а з грудня 2008-го очолив міністерство й керував ним майже чотири роки.

Григол Вашадзе - затятий прихильник Саакашвілі. Під час передвиборної кампанії він обіцяв, що якщо посяде президентське крісло, то в першу чергу поверне грузинське громадянство колишньому президенту. При цьому правлячу партію "Грузинська мрія" він звинувачує в корупції, називаючи її "Злодійська мрія".

Кандидатка від влади може програти

За словами старшого наукового співробітника Фонду Ронделі Кахи Гоголашвілі, попри наявність адміністративного ресурсу у партії влади багато виборців не збираються голосувати за Зурабішвілі. Тож політолог не виключає перемоги опозиційного кандидата Вашадзе, що, "без сумніву, змінить внутрішньополітичну кон'юнктуру всередині Грузії і вдарить по "Грузинській мрії".

З Кахою Гоголашвілі згоден директор Міжнародної школи кавказьких досліджень в Державному університеті Іллі Гія Нодія. "Ще навесні вважалося, що ці вибори навряд чи матимуть велике значення (через обмеження повноважень президента. - Ред.) І будь-який кандидат від партії влади переможе. І, здається, сама правляча партія грала на применшення значення цих виборів, - зазначає експерт. - Але зараз ситуація змінилася, у всякому разі, політично активна частина населення активно готується до них. Тож і для "Мрії", і для опозиції ставки виявилися значно вищими, ніж передбачалося спочатку". На думку професора політології, якщо кандидат партії влади програє, це буде початком кінця правління "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі.

Одна з "найбрудніших" кампаній

Нинішня виборча кампанія стала однією з найбрудніших в історії Грузії. Нодія пояснює це початком підготовки до парламентських виборів 2020 року або ж до протестних виступів після виборів. Тим часом Гоголашвілі звертає увагу на те, що потужний потік компромату надходив не від конкретних кандидатів, а від їхніх партій: "Ніби й не кандидати самі балотуються в президенти, а цілі партії, що стоять за ними".

Так, приміром, до компромату проти ГМ і нинішньої влади в цілому належать і аудіозаписи, таємно зроблені у в'язниці. На них колишній прокурор Мірза Субеліані, зокрема, зізнається у викраденні й тортурах свідків у гучних справах і розповідає про існування підпорядкованого йому воєнізованого угруповання, що говорить про наявність так званого неформального правління.

Влада, в свою чергу, стала нападати на прихильників Саакашвілі, висунувши звинувачення проти нього самого. Спираючись на записи бесід колишніх чиновників, прокуратура повідомила про причетність екс-президента до підготовки вбивства в 2007 році бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі, який помер в Англії роком пізніше.

У проміжному звіті спостережної місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, опублікованому в середині жовтня, йдеться про численні зафіксовані випадки негативної кампанії, "чорного піару", поширення неправдивої інформації. Попереду вирішальний другий тур, тож можна очікувати продовження інформаційного протистояння між владою та опозицією в Грузії.