В Україні управлінці з "прозахідного" табору опинилися перед етичною дилемою: президентство Володимира Зеленського – це трагедія чи драма.

Про це пише журналіст Павло Казарін в статті для "Української правди".

Володимир Зеленський і Павло Казарін

"Перший підхід сформулював Сергій Жадан. Він гранично простий. Нинішня влада – це команда "Титаніка", яка веде корабель на рифи. Ситуація безнадійна, а фінал вирішений. Допомагати їм безглуздо, до зміни капітана ніяких якісних змін чекати не варто", – відзначає Казарін.

За його словами, в цьому випадку співробітництво з владою загрожує лише втратою часу і репутації, а будь-які зміни на краще стануть можливі лише після зміни нинішньої вертикалі.

"Це філософія класичної трагедії – в тому вигляді, як її описує (французький драматург – ред.) Жан Ануй. Події будуть йти своєю чергою. Майбутнє скасувати не вдасться. Катастрофа сталася ще в 2019-му – і тепер кожному треба буде випити свою чашу до дна. Стихія наздожене всіх, і будь-які корективи можливі лише після того, як п'єса буде зіграна до кінця", – підкреслює автор.

Він пише, що другий підхід – це філософія драми. Тієї самої, в якій майбутнє – результат наших щохвилинних зусиль. На відміну від трагедії, тут нічого не вирішено – фінал визначається рішеннями і вчинками, а не фатумом.

Казарін констатує, що кадрова лава Зеленського виявилася порожньою. Проросійські бюрократи недоступні через люстрацію, а проєвропейські – вигнані в результаті інтриг.

"Єдина доступна президенту опція – це менеджери фінансово-промислових груп. І ось ми бачимо, як новий Кабмін рясніє людьми, які раніше служили машиністами в олігархічних локомотивах", – йдеться в статті.

Але, за словами журналіста, влада не залишає спроб знайти тих, хто готовий "лягти грудьми на кадровий дот". Проблема лише в тому, що досвід минулого Кабміну виявився настільки показовим, що на ці заклики мало хто відгукується.

"По суті, потенційним реформаторам пропонують поставити на кін власну репутацію. Що не виглядає як чесна угода в ситуації, коли у президента "туман в голові" і незрозумілі критерії оцінок", – зазначає він.

Казарін пише, що вся дискусія про співпрацю з нинішньою владою – це суперечка про жанр нашого сценарію.

"Якщо навколо розгортається трагедія, то немає сенсу намагатися змінити хід подій. Якщо навколо бушує драма, то можна спробувати закрити кадровий пролом власною репутацією і зусиллями", – підкреслюється в матеріалі.

На думку автора, цей підхід розділив колишніх соратників по "партії Майдану". Одна його частина продовжує залишатися у владі, пояснюючи це тим, що наступники будуть гіршими. Інша його частина дорікає своїх колишніх друзів у колабораціонізмі і пристосовництві.

"Зрозуміти можна і тих, і інших. Шостий президент країни досконало освоїв вміння подобатися публіці – і не соромиться переписувати іміджеві борги на свою команду. Його пріоритети визначаються соцопитуваннями, а його картина світу – найближчим оточенням... Відтепер держава – це він, і кожен, хто вирішить рятувати інститути, буде натикатися на закиди в спробі врятувати владу", – підсумовує Казарін.

Нагадаємо, OBOZREVATEL запустив другий сезон політико-сатиричного серіалу "Прибульці з космосу", в якому новій українській владі дістанеться за всі огріхи.