Президентська кампанія: Садовий, Наливайченко та Каплін висунуті кандидатами

Партія "Об'єднання "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом у президенти України. Валентин Наливайченко балотуватиметься від руху "Справедливість", а депутат Сергій Каплін - від Соціал-демократичної партії.Голова політичної партії "Об'єднання "Самопоміч", мер ЛьвоваАндрій Садовий братиме участь у виборах президента України. "Об'єднання "Самопоміч" висунуло кандидатуру Садового на з'їзді в Києві в четвер, 3 січня.

Садовий повідомив, що не зніматиме свою кандидатуру для висування єдиного кандидата від демократичних сил. "Ви запитайте в моїх колег, які сьогодні мене підтримали, яке рішення вони прийняли. Я повинен запитати їх думку, я повинен запитати думку всіх українців, які готові за мене голосувати. Я йду, щоб перемагати", - так він відповів на запитання журналістів.

Політик додав, що демократичні сили мають об'єднатися для участі в парламентських виборах у 2019 році. "Ми будемо робити все можливе, щоб разом з нами були наші колеги за демократичним табором - і "Демократичний альянс", і "Сила людей", і Славко Вакарчук, якого треба спонукати до більш активної позиції в українському політикумі", - цитує Садового інформагенція "Українські новини".

Мер Глухова Мішель Терещенко, який теж узяв участь у з'їзді "Самопомочі", заявив, що підтримає Садового на президентських виборах. При цьому він не уточнив, що сам не балотуватиметься. У жовтні Терещенко повідомляв, що має намір узяти участь у президентських виборах.

Наливайченко і Каплін

Ще одним учасником президентських перегонів буде екс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Кандидатуру Наливайченка одноголосно висунула партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість"" на з'їзді 3 січня, передає агентство "Інтерфакс".

Окрім того, у президентських виборах візьме участь депутат Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Каплін. Політика висунула Соціал-демократична партія. Каплін подав документи до Центральної виборчої комісії та став першим, хто зареєструвався для участі у виборах у 2019 році, передає інформагенція "Українські новини".

31 грудня про намір брати участь у виборах заявив шоумен Володимир Зеленський.

Вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року. Президентська виборча кампанія розпочалася 31 грудня 2018 року.