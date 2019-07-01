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Президентом має бути людина, яка зможе захистити українців і забезпечити нашу перемогу – Олександр Турчинов в бліц-шоу "Без гриму"

1.3тЧитати матеріал російською

Український політик і державний діяч, екс-секретар РНБО і голова Верховної Ради України, народний депутат, доктор економічних наук і фінансовий аналітик, письменник, журналіст, кінематографіст і проповідник, якого російські ЗМІ називають "кривавим пастором", Олександр Турчинов в ексклюзивному бліц-шоу "Без гриму" розповів Ганні Буткевич, який день у своєму житті вважає найщасливішим, як бореться з безсонням, чи прослуховується ватсап і вайбер і якого б кольору був хамелеон, якби він потрапив на засідання Верховної Ради .

Не пропустіть 2 липня о 07:30 на ОbozTV

Президентом має бути людина, яка зможе захистити українців і забезпечити нашу перемогу – Олександр Турчинов в бліц-шоу "Без гриму"

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVБез гриму
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