Президентка Швейцарії вперше в історії відвідала Україну: з'явилися подробиці

Президентка Швейцарії Симонетта Зоммаруга прилетіла в Україну з триденним державним візитом на запрошення глави держави Володимира Зеленського.

Як зазначається на сторінці посольства України в Швейцарії в Facebook, це перший в історії візит лідера Швейцарії в країну.

Симонетта Зоммаруга прилетіла до Києва. Фото - Facebook посольства України в Швейцарії

"Як для України, так і для Швейцарії, це перший офіційний візит високого рівня після завершення безпрецедентних обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом", – відзначається в повідомленні.

Симонетта Зоммаруга прилетіла до Києва. Фото - Facebook посольства України в Швейцарії

Мета двосторонніх переговорів – сприяння подальшому розвитку контактів між лідерами України і Швейцарії та поглибленню політичного діалогу на всіх рівнях.

Симонетта Зоммаруга прилетіла до Києва. Фото - Facebook посольства України в Швейцарії

Під час візиту президент Швейцарії також відвідає Донбас, де держава надає безперервну гуманітарну допомогу.

Facebook посольства Швейцарії в Україні

Як писав OBOZREVATEL, у Києві з 20 по 23 липня можливі обмеження дорожнього руху в зв'язку з візитом президента Швейцарії Симонетти Зоммаруги.