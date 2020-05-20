Президентка Грузії відреагувала на нову посаду Саакашвілі в Україні

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що відкликання посла через призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ в Україні – це нормальна реакція країни.

Як передає rustavi2, Зурабішвілі зазначила, що рішення про призначення експрезидента Грузії в Україні було недипломатичним кроком із боку України.

"Наша реакція була цілком нормальною. Я знаю дипломатичну мову і що можна, а що не можна. Реакція була помірною, нормальною, яка й мала бути. Відкликання посла для консультацій цілком природне. Тут немає нічого незвичайного. Почекаємо майбутнього, наскільки зможемо і зможе керівництво України, щоб мати з нами ті відносини, які нам потрібні", – сказала Зурабішвілі.

Саломе Зурабішвілі відреагувала на нову посаду Саакашвілі в Україні

Президентка Грузії також вважає, що з боку України як стратегічного партнера Грузії було некоректним не інформувати Тбілісі про ухвалене рішення та не обговорювати це питання.

Водночас вона зауважила, що грузинська сторона не вдавалася до жодних кроків, які б дружня Україна могла сприйняти за образу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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