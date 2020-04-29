Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала неприйнятними і незрозумілими плани керівництва України призначити колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром із реформ у країні.

Вона наголосила, що кандидат на таку високу політичну посаду був визнаний винним "у всіх трьох грузинських інстанціях". Про це йдеться у її заяві на офіційному сайті.

"Його звинувачують у серйозних корупційних злочинах. Наявну ситуацію сьогодні переживають всі ті, хто поважає історію наших країн і той важкий шлях, який ми пройшли разом, і ті, хто стурбований майбутнім нашої стратегічної дружби. Серед них особисто я – президентка Грузії, а зі мною – більшість суспільства", – заявила Зурабішвілі.

Саломе Зурабішвілі та Міхеіл Саакашвілі

Глава Грузії зазначила, що хоч втручання у внутрішні справи іншої країни неприпустимі, але в її державі можливе призначення Саакашвілі розцінюють як неприйнятне.

На її думку, він не заслуговує на таку увагу з боку українського уряду. Тоді як останній грузинська президентка звинуватила у "підриві довіри" та встановлених дружніх відносин між країнами.

"Я навіть не уявляю, як людина може бути настільки важливою, що через неї на карту поставлені довгострокові відносини між нашими державами, наші інститути ігноруються, а наше суспільство – ображається. Шкодую про відсутність довіри, яка вже склалася між нашими країнами, але я хотіла б помилитися і сподіваюся, що інтереси наших країн будуть більш цінними, ніж вузькі політичні амбіції та розрахунки", – додала Зурабішвілі.

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