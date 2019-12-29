"Президенте, не віддавай вбивць Майдану!" В "ЄС" різко звернулися до Зеленського перед обміном

Видача Росії у рамках обміну полоненими підозрюваних ексспівробітників "Беркуту", яких звинувачують у розстрілах мирних протестувальників, до винесення вироку знищить ключову кримінальну справу про вбивство 47 героїв Небесної сотні. Після обміну довести вину обвинувачуваних у вбивствах буде неможливо.

На цьому наголошують народні депутати різних скликань, що підтримали звернення до Зеленського з вимогою не включати беркутівців у списки на обмін.

"Дії генерального прокурора створюють катастрофічний прецендент, коли в ручному режимі розвалюється судовий процес через незаконну письмову вказівку прокурорам підтримати вимоги сторони захисту підозрюваних", – відзначають автори заяви.

"Це в той час, коли Російська Федерація фактично порушує умови, щодо "обміну всіх на всіх", адже всупереч домовленостям віддають лише громадян України, які перебувають в полоні терористичних організацій ДНР/ЛНР, без включення у список кримських татар та українців, що утримуються в Росії", – наголошують народні депутати.

Автори звернення переконані: наразі в українському суспільстві штучно створюється конфлікт між потерпілими у справах Майдану та родичами заручників, яких утримує Кремль.

"Публічно вимагаю від президента України Володимира Зеленського виключити підозрюваних співробітників "Беркуту" в справі розстрілу 47 героїв Небесної сотні зі списку обміну до моменту винесення вироку по останнім! Від генерального прокурора та групи прокурорів в суді: дотримуватися закону, генеральному прокурору припинити тиск й не порушувати процесуальну незалежність прокурорів; не виконувати злочинних вказівок; виконувати покладені на вас Конституцією вимоги представляти від імені держави обвинувачення в суді; захищати права потерпілих та суспільства у справах розстрілів мирних протестувальників під час Революції Гідності", – наголосила Ірина Фріз.

До звернення долучилися Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз, Марія Іонова, Олена Сотник, Вікторія Пташник, Павло Різаненко, Оксана Юринець, Ганна Гопко, Сергій Висоцький, Андрій Левус, Володимир Ар’єв, Олександр Черненко, Олексій Мушак.

Нагадаємо, у рамках зустрічі у "нормандському форматі", що відбулася 9 грудня у Парижі, було досягнуто домовленостей щодо обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" до 31 грудня. Згодом стало відомо, що до списків тих, кого готова віддати Україна, було включено бійців "Беркуту", яких звинувачують у розстрілах учасників Революції Гідності 20 лютого 2014-го та виконавців теракту у Харкові 23 лютого 2015 року, під час якого загинули учасники Маршу єдності - зокрема, 15-річний активіст Даня Дідик.

Росія наполягає на видачі цих людей ще до вироку суду, попри те, що вони не мають жодного стосунку до війни на Донбасі.

При цьому, від початку йшлося про повернення 77 українців, яких утримують в ОРДЛО і Росії, але наразі кількість полонених, які можуть повернутися додому, суттєво зменшилася. У рамках обміну, запланованого на 29 грудня, Україна може забрати 55 своїх громадян, віддавши натомість 87 осіб.

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