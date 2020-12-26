Президента Туркменістану висміяли за ідею лікувати COVID-19 коренем солодки

Карина Бондаренко Політика 14:19, 26.12.2020 Оновлено: 14:58, 26.12.2020

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов запропонував використовувати корінь солодки для боротьби з коронавірусом. За це його висміяли користувачі соціальної мережі.

Ідею вивчити лікарський засіб від кашлю глава держави висунув під час засідання уряду, пише "Інтерфакс".

Гурбангули вказав на недавнє дослідження, яке підтверджує, що активна речовина кореня солодки – гліциризинова кислота – перешкоджає розвитку коронавірусу. До того ж ефект надає навіть мала концентрація солодки. Президент зазначив, що солодковий корінь входить у першу п'ятірку списку лікарських засобів, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Однак користувачі Twitter не оцінили ідею голови Туркменістану. Люди жартома запропонували Гурбангули досліджувати також властивості кропиви, кори дуба й подорожника для лікування COVID-19.

"А кропиву і кору дуба вивчили вже? Чи не підходять?",

"Накладенням котиків не пробував?",

"А як же подорожник?",

"Найкраще лікувати коронавірус сечею молодого баранчика", – написали в коментарях.

Коментарі користувачів у Twitter
Скриншот
Коментарі користувачів у Twitter
Скриншот
Коментарі користувачів у Twitter
Скриншот
Коментарі користувачів у Twitter
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, перші вакцини від коронавірусу, схвалені в Європейському Союзі, доставили в усі країни ЄС. Вакцинація в країнах почнеться вже в неділю, 27 грудня.

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