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23 вересня • оновлено в 10:52
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"Президент здивує!" У Зеленського зробили гучну заяву про війну на Донбасі

26.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський ніколи не піде на федералізацію країни і втрату територій.

Про це заявив помічник глави держави Андрій Єрмак в інтерв'ю "Лівому берегу", зазначивши, що чинна влада має намір припинити війну та реінтегрувати Донбас до складу України.

"Ми точно ніколи не допустимо федералізації нашої країни. Ми точно ніколи не допустимо втрати наших територій. Ми точно хочемо припинити війну. Ми точно хочемо реінтегрувати Донбас в Україну. Ми точно хочемо, щоб Україна була єдина. І ось на цих основних принципах будується весь переговорний процес", – сказав він.

Єрмак зазначив, що якщо взяти ті самі Мінські угоди, то в такому вигляді, як вони були підписані, він би їх не підписував.

"Я розумію, що зараз найлегше критикувати, і що альтернативи їм не з'явилося. Але ми зібрали велику кількість експертів і, базуючись на тому, що вже існує, виробили свою позицію", – сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

За його словами, вихід із наявної ситуації, який знайде Зеленський і його команда, "здивує в хорошому сенсі слова навіть найбільших скептиків".

Помічник Зеленського вказав, що "формула Штайнмаєра", активно обговорювана останнім часом, передбачає, що о 20:00 в день місцевих виборів в ОРДЛО набуває чинності закон, що регулює особливий статус цих територій. Спочатку на тимчасовій основі, і тільки після того, як місія спостерігачів ОБСЄ виносить свій вердикт, що вибори відбулися і відповідають усім міжнародним нормам та законодавству України, цей закон набуває чинності на постійній основі.

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"Нічого більше. Всі інші питання будуть врегульовані іншими законами, які будуть винесені на голосування до Верховної Ради з дотриманням всіх необхідних процедур і, звісно, з можливістю публічного громадського обговорення", – пояснив він.

Єрмак також заявив, що "особливий статус Л/ДНР не є предметом переговорів ні в Мінську, ні в "нормандському" форматі, навіть не обговорюється".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський поставив перед військовими стратегічне завдання – розробити "динамічний план оборони".

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак
Місце
Україна
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Северг Олег
Северг Олег
Пойдёт, пойдёт. И на федерализацию, и на всё на что потребуется. пойдёт. Не этот так следующий. Больше никто в игры с Украиной уже играть не будет. Дали им поиграть в незалежность 27 лет назад и вот результат. Украинцы недостойный независимого государства народ. А если и может у них быть своя республика то только на исторически обоснованных территориях - западнее Винницы. Всё прочее что им надарили от доброты своего сердца русские будет возвращено. Хотя они или нет, согласны или брыкаются уже не важно...ю
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руденко евгений
руденко евгений
я, наверное, правильно понимаю действия Зеленского. У него трудное положение сейчас. Нет ещё крепкого положения в армии и силовых структурах, а кругом бегают тупоголовые нацики и грозят прийти и подправить. Они, правда, не понимают своего будущего, если действительно захотят подправить, потому что развал страны будет обеспечен полный, и даже бежать им будет некуда. В Россию ведь они не побегут, но и Польша их примет далеко не с распростёртыми объятиями.
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70rus xxx
70rus xxx
Ну очччень громкое заявление.И не одного предложения по миру.
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