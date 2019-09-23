"Президент здивує!" У Зеленського зробили гучну заяву про війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський ніколи не піде на федералізацію країни і втрату територій.

Про це заявив помічник глави держави Андрій Єрмак в інтерв'ю "Лівому берегу", зазначивши, що чинна влада має намір припинити війну та реінтегрувати Донбас до складу України.

"Ми точно ніколи не допустимо федералізації нашої країни. Ми точно ніколи не допустимо втрати наших територій. Ми точно хочемо припинити війну. Ми точно хочемо реінтегрувати Донбас в Україну. Ми точно хочемо, щоб Україна була єдина. І ось на цих основних принципах будується весь переговорний процес", – сказав він.

Єрмак зазначив, що якщо взяти ті самі Мінські угоди, то в такому вигляді, як вони були підписані, він би їх не підписував.

"Я розумію, що зараз найлегше критикувати, і що альтернативи їм не з'явилося. Але ми зібрали велику кількість експертів і, базуючись на тому, що вже існує, виробили свою позицію", – сказав він.

Володимир Зеленський president.gov.ua

За його словами, вихід із наявної ситуації, який знайде Зеленський і його команда, "здивує в хорошому сенсі слова навіть найбільших скептиків".

Помічник Зеленського вказав, що "формула Штайнмаєра", активно обговорювана останнім часом, передбачає, що о 20:00 в день місцевих виборів в ОРДЛО набуває чинності закон, що регулює особливий статус цих територій. Спочатку на тимчасовій основі, і тільки після того, як місія спостерігачів ОБСЄ виносить свій вердикт, що вибори відбулися і відповідають усім міжнародним нормам та законодавству України, цей закон набуває чинності на постійній основі.

"Нічого більше. Всі інші питання будуть врегульовані іншими законами, які будуть винесені на голосування до Верховної Ради з дотриманням всіх необхідних процедур і, звісно, з можливістю публічного громадського обговорення", – пояснив він.

Єрмак також заявив, що "особливий статус Л/ДНР не є предметом переговорів ні в Мінську, ні в "нормандському" форматі, навіть не обговорюється".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський поставив перед військовими стратегічне завдання – розробити "динамічний план оборони".

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