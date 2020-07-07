Президент Угорщини в листі до Зеленського попросив вирішити проблему зі сміттям

Президент Угорщини Янош Адер попросив лідера України Володимира Зеленського вирішити проблему із забрудненням річки Тиси та Сомеш.

Із таким проханням він звернувся в офіційному листі, опублікованому на сайті глави Угорщини. Адер, звернувшись аналогічним способом і до лідера Румунії Клауса Йоханніса, поскаржився, що ці річки несуть велику кількість сміття в його країну.

Він написав, що "наші машини вже не в змозі впоратися з видаленням відходів" і заявив про небезпеку для екології, а також проблеми для туристичної і рибальської діяльності.

Глава Угорщини розповів, що за останні кілька тижнів 938 кубометрів відходів було вивезено з річки Тиса і ще 846 кубометрів відходів з річки Сомеш.

Адер попросив Зеленського вплинути на ситуацію, наголосивши, що такі явища не відповідають високим європейським стандартам.

Як передає "Ліга.нет", у пресслужбі Офісу президента заявили, що про звернення угорської сторони з цього приводу поки що не поінформовані.

"Ми не отримували листа. Зможемо коментувати, коли отримаємо", – відповіла спікерка президента Юлія Мендель.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Угорщина вирішила допомогти Україні з наслідками повеней. Будапешт відгукнувся на відповідне прохання української сторони.