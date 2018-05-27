Президент УЄФА похвалив Київ за організацію фіналу Ліги чемпіонів

Александер Чеферін вважає, що Київ не припустився "жодної помилки" під час організації фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Тим часом у Нацполіції підбили підсумки із забезпечення порядку під час заходу.Президент УЄФА Александер Чеферін під час зустрічі з Київським міським головою Віталієм Кличком у неділю, 27 травня, відзначив високий рівень організації проведення фіналу Ліги чемпіонів 2018 року в Києві.

"Хотів би подякувати Києву і меру Віталію Кличку за відмінну організацію фінальних матчів Ліги чемпіонів. Не варто забувати, що це - найбільша спортивна подія світового рівня, яку нелегко організувати. І вчора, і в попередні дні не було жодної помилки", - зазначив Чеферін, цитує прес-служба Київської міської держадміністрації. Президент УЄФА висловив переконання, що принаймні половина уболівальників, які побували на фіналі, захочуть повернутися до Києва.

Поліція підбиває підсумки

Глава Нацполіції України Сергій Князєв повідомив 27 травня, що під час проведення фінальних матчів жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА Україну відвідали майже 25 тисяч гостей та уболівальників. За його словами, іноземні гості почали прибувати 21 травня і відтоді поліція перейшла на посилений варіант несення служби.

За час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА на території України в органи поліції надійшло 71 звернення від іноземних громадян, з яких 20 мають ознаки кримінального правопорушення, також надійшли чотири повідомлення про мінування об'єктів інфраструктури Києва, зазначили 27 травня в департаменті комунікації Національної поліції України. Також у поліції повідомили, що поліцейським вдалося запобігли сутичці українських футбольних хуліганів з уболівальниками "Ліверпуля", затримали 18 осіб.

Нагадаємо, ще перед фіналом виконавчий директор футбольного клубу "Ліверпуль" Пітер Мур заявив, що поскаржився в УЄФА на недоліки інфраструктури Києва та надмірно завищені ціни на оренду житла для вболівальників.

Напередодні мадридський "Реал" втретє поспіль виграв фінал Ліги чемпіонів, перемігши англійський "Ліверпуль" з рахунком 3:1.