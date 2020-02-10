"Президент у нас дуже розумний!" Гончарук виправдався за скандальні записи про Зеленського

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що не давав власну оцінку "економічним знанням" президента Володимира Зеленського в розмовах, записи яких згодом потрапили у мережу.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українській правді". Водночас прем’єр уникнув відповіді на запитання, чи не вплинула неприємна історія з прослуховуванням на його довіру до людей, із якими працює в уряді.

"По-перше, я не давав оцінку знанням Зеленського, це не так. Фраза була вирвана з контексту. Ми обговорювали презентацію, і я пояснював своїм колегам, що в уявній свідомості клієнта, тобто людини, якій будемо презентувати певну свою логіку, має сформуватися якийсь образ. І тому це зовсім інша історія", – пояснив Гончарук.

Гончарук виправдався за скандальні плівки про Зеленського

За його словами, "президент у нас дуже розумний" і це не піддається сумніву. Також, на думку прем'єра, глава держави має великий досвід роботи в бізнесі.

"Вважаю, що він хороший менеджер і досить мудра людина. І це та оцінка, яку я постійно поширюю абсолютно в усіх аудиторіях", – ще раз наголосив Гончарук.

Очільник уряду зауважив, що вони із Зеленським справді партнери, однак він не вважає, що має завдячувати йому своєю політичною кар'єрою.

"У нас спільна мета, і вона поєднує нас у цьому разі. Тому це правда, він, на мою думку, вміє довіряти людям, і це ще одна риса, якій можна в нього вчитися", – додав Гончарук.

Також він прокоментував відео, де Зеленський давав йому другий шанс після заяви про відставку. Як зауважили багато українців, там вони не були схожі на партнерів, а радше на "суворого вчителя й школяра, що провинився".

"Ну, я не фахівець у драматургії. Це, можливо, виглядало по-різному, але головний меседж, який ми намагалися донести, що ми зберігаємо здатність працювати разом як команда, що я можу й готовий чути президента. Для нас, для уряду, він є таким камертоном – клієнтом, замовником, бо він насправді досить тонко, на мою думку, відчуває настрої людей та їхні потреби. І особисто я звіряю з ним правильність рішень, які ми ухвалюємо", – підсумував свої пояснення Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15-16 січня з'явилися аудіозаписи розмов, в яких нібито брав участь Олексій Гончарук. Людина з голосом, схожим на голос прем'єра, зізнавалася, що вона – "абсолютний профан в економіці".

Пізніше у Кабміні відхрестилися від записів, назвавши їх фейком.

На тлі скандалу Гончарук заявив про свою відставку, але президент України Володимир Зеленський її не прийняв.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що факти прослуховування чиновників в Україні свідчать про неконтрольовану ситуацію, яка може зачепити президента Володимира Зеленського.

Водночас СБУ засекретила інформацію щодо кримінального провадження за фактом прослуховування у кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що до прослуховування прем'єр-міністра України Олексія Гончарука можуть бути причетні працівники Управління державної охорони.

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