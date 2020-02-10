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10 лютого • оновлено в 19:02
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"Президент у нас дуже розумний!" Гончарук виправдався за скандальні записи про Зеленського

10.2т
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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що не давав власну оцінку "економічним знанням" президента Володимира Зеленського в розмовах, записи яких згодом потрапили у мережу.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українській правді". Водночас прем’єр уникнув відповіді на запитання, чи не вплинула неприємна історія з прослуховуванням на його довіру до людей, із якими працює в уряді.

"По-перше, я не давав оцінку знанням Зеленського, це не так. Фраза була вирвана з контексту. Ми обговорювали презентацію, і я пояснював своїм колегам, що в уявній свідомості клієнта, тобто людини, якій будемо презентувати певну свою логіку, має сформуватися якийсь образ. І тому це зовсім інша історія", – пояснив Гончарук.

Гончарук виправдався за скандальні плівки про Зеленського

Гончарук виправдався за скандальні плівки про Зеленського

За його словами, "президент у нас дуже розумний" і це не піддається сумніву. Також, на думку прем'єра, глава держави має великий досвід роботи в бізнесі.

"Вважаю, що він хороший менеджер і досить мудра людина. І це та оцінка, яку я постійно поширюю абсолютно в усіх аудиторіях", – ще раз наголосив Гончарук.

Очільник уряду зауважив, що вони із Зеленським справді партнери, однак він не вважає, що має завдячувати йому своєю політичною кар'єрою.

"У нас спільна мета, і вона поєднує нас у цьому разі. Тому це правда, він, на мою думку, вміє довіряти людям, і це ще одна риса, якій можна в нього вчитися", – додав Гончарук.

Також він прокоментував відео, де Зеленський давав йому другий шанс після заяви про відставку. Як зауважили багато українців, там вони не були схожі на партнерів, а радше на "суворого вчителя й школяра, що провинився".

"Ну, я не фахівець у драматургії. Це, можливо, виглядало по-різному, але головний меседж, який ми намагалися донести, що ми зберігаємо здатність працювати разом як команда, що я можу й готовий чути президента. Для нас, для уряду, він є таким камертоном – клієнтом, замовником, бо він насправді досить тонко, на мою думку, відчуває настрої людей та їхні потреби. І особисто я звіряю з ним правильність рішень, які ми ухвалюємо", – підсумував свої пояснення Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Теми
Скандали навколо "Слуги народу" Секс-скандали в Верховній Раді України "Плівки" Гончарука
Особи
Олексій Гончарук Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
скандали
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Жопу лизать умеет...Далеко пойдет-гнида
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Чем чаще нам говорят что "президент у нас дуже розумний" тем больше сомнений в правдивости этого утверждения. В конце концов сомнения перерастают в полную уверенность, что преЗедент полный идиот.
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
І ти дурний, і президент дурний, нема чого виправдовуватися.
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