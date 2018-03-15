Президент Словенії пропонує у травні провести дострокові вибори

Після відставки прем'єр-міністра Словенії Міро Церара президент країни Борут Пахор запропонував провести дострокові вибори у травні цього року. Чергові вибори мали відбутися у червні.Президент Словенії Борут Пахор у четвер, 15 березня, запропонував провести дострокові парламентські вибори в країні "у другій половині травня". Точну дату Пахор планує оголосити наступного тижня після консультацій з парламентом. При цьому чергові вибори в країні мали б відбутися у червні цього року, тобто голосування відбудеться лише на кілька тижнів раніше. За словами Пахора, він відмовився від права доручити формувати уряд новому прем'єр-міністру, повідомляє агентство AFP.

Причиною дострокових виборів є неочікувана для багатьох відставка прем'єр-міністра Міро Церара. Прем'єр-міністр Словенії Міро Церар у ніч на четвер оголосив про відставку після майже повної каденції на чолі уряду.

Партія 54-річного Церара на попередніх виборах здобула блискавичну перемогу всього через місяць після свого створення. І попри те, що уряд Церара спромігся стабілізувати економіку країни, під кінець своєї каденції він зіткнувся з низкою проблем. Останньою краплею стало рішення Верховного суду Словенії про те, що уряд Церара діяв упереджено під час референдуму щодо масштабного будівництва залізниці до важливого порту Словенії у Копері.

Нагадаємо, 15 березня подав у відставку голова уряду ще в одній східноєвропейській країні - прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пішов з посади на тлі кризи, спричиненої вбивством журналіста Яна Куціяка. У Словаччині президент Андрей Кіска доручив формувати новий уряд однопартійцю Фіцо Петеру Пеллегріні.

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