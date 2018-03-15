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Президент Словаччини прийняв відставку прем'єра Фіцо

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Право формувати новий уряд буде надано однопартійцю Роберта Фіцо Петеру Пеллегріні, який вже запевнив, що новий уряд гарантуватиме проєвропейський курс Словаччини.Президент Словаччини Андрей Кіска у четвер, 15 березня, погодився на запропоновану напередодні відставку прем'єр-міністра Роберта Фіцо. При цьому Кіска вирішив надати мандат на формування нового уряду однопартійцю Фіцо - Петеру Пеллегріні, повідомляє інформагенція Reuters. Збереження соціал-демократами права на висунення кандидатуру наступного керівника уряду - озвучена Робертом Фіцо умова відставки. Пеллегріні був віце-прем'єром в уряді Фіцо.

"Я доручу пану Пеллегріні право формувати новий уряд, як тільки отримаю прохання про відставку поточного уряду Фіцо", - сказав Кіска журналістам, цитує агентство AFP. Він додав, що три партії урядової коаліції - соціал-демократи, партія "Міст" та Словацька національна партія повідомили йому, що "у них є підтримка більшості в парламенті для затвердження нового уряду на чолі з Пеллегріні".

За реалізації такого сценарію Словаччині вдасться уникнути дострокових виборів, які розглядалися в якості ще одного варіанту виходу з політичної кризи.

Пеллегріні вже заявив, що планує сформувати новий уряд впродовж кількох найближчих днів та про "гарантування" новим урядом проєвропейського курсу Словаччини.

Роберт Фіцо згодов заявив, що не планує йти з політики, а залишиться лідером партії.

Урядову кризу в Словаччині спричинило вбивство журналіста Яна Куціяка, котрий вів гучні антикорупційні журналістські розслідування. За даними поліції, його та його дівчину було застрелено між 22 та 25 лютого. В ЄС вимагають швидкого й усебічного розслідування справи. 28 лютого у Братиславі пройшла демонстрація опозиції із вимогою до керівників поліції та МВС піти у відставку через безпрецедентне для Словаччини вбивство журналіста. Вуличні протести з того часу в країні не вщухали. 12 березня під тиском подій у відставку подав міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Калінак.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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