FINITE LA COMMEDIA!

Фейсбук пылает гневом. Тысячи возмущённых комментариев к решению Конституционного Суда Украины по поводу отмены статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала уголовную ответственность за недостоверное декларирование и лишение Национального агентства предупреждения коррупции (НАПК) основных полномочий. Какой позор! Сколько можно терпеть судейский произвол? Как им (судьям Конституционного Суда Украины) не стыдно? И так далее и тому подобное...

Среди возмущённых голосов появились также и робкие комментарии из Офиса Президента: дескать, сожалеем, но уважаем... независимость судебной ветви власти! Вон оно как! А мы-то думали, что они заодно... Но где-то там... В глубине души... Терзали душу смутные сомнения: неужели Конституционный Суд Украины пошёл против воли президента, выраженной в лице его всемогущего Офиса?

И это после знаменитого решения о конституционности роспуска парламента и признания неконституционным назначения директора НАБУ? Неужели у наших обладателей судейских мантий проснулась собственная гордость и такая, что ей и сам чёрт, в смысле, Офис Президента - не брат? Да ну... Не может быть! Свежо предание, но верится с трудом. Давайте разбираться. Все помнят о том, что НАПК имело претензии как минимум к двум судьям Конституционного Суда Украины по поводу недостоверного декларирования. И это доставляло обладателям судейских мантий массу хлопот. Ещё бы. Столько всего нажито непосильным трудом! Разве все упомнишь?

А нехорошие люди из НАПК никак не хотят войти в положение. И всё было бы очень печально, если бы амнезия не случилась у ещё одного хорошего человека - выдающегося политического деятеля современности, мастера спорта по борьбе с коронавирусом и прочая, прочая, прочая - у президента Зеленского Владимира Александровича. Забыл наш надёжа - гарант задекларировать 5 млн грн от покупки и продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В размышлениях о будущем страны - как тут не забыть?

Не о себе же президент думал. О людях! Ибо для президента "люды важлыви" всегда и везде! О них все его печали и заботы. И мы знаем этих людей. Потому и забыл задекларировать. И сумма то по меркам этих "важлывых" людей ничтожная - подумаешь, каких-то 5 млн грн.! С кем не бывает? Но тут на арену выходят...

Нет, не силачи, а сам начальник НАПК господин Новиков и составляет целых 2 (!) протокола о совершении президентом Зеленским Владимиром Александровичем КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЯНИЙ. 2 протокола, Карл! Но не тут-то было! Кто мог спасти если не кошелёк, то хотя бы репутацию президента?

Правильно, люди с ещё более блестящей репутацией - судьи самого гуманного в мире Печерского суда города Киева. Их вердикт был суров, но справедлив: да, коррупционное деяние имело место быть (сам подсудимый честно этот факт признал и раскаялся в содеянном), да, надо бы наказать его штрафом и внести в реестр коррупционеров прямиком в компанию к господину Сытнику. Но... Человек ведь хороший! Правда? Ну разве поднимется рука у судей наказывать такого хорошего человека? И не поднялась.

Решили судьи, что президент Зеленский при исполнении должностных обязанностей в соответствии с частью первой статьи 105 Конституции Украины пользуется... президентской неприкосновенностью, которая даёт ему иммунитет не только от преследования по уголовным делам, но даже и по административным! До сих пор прогрессивная общественность, а вместе с ней и Конституционный Суд Украины, понимали президентскую неприкосновенность как иммунитет только от преследования в порядке уголовного производства. И по этому поводу даже соответствующее решение Конституционного Суда Украины от 10 декабря 2003 года N 19-рп имеется, где чёрным по белому написано: "Положення частини першої статті 105 Конституції України треба розуміти так, що Президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушена кримінальна справа". И все. Ни слова о том, что президент обладает иммунитетом от судебного преследования за АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ! Более того, и сам Владимир Александрович считал, что президент не должен совершать дурных проступков и должен нести ответственность за свои деяния наравне с простыми гражданами. Ибо теперь каждый из нас - ПРЕЗИДЕНТ!

"Уявіть собі гучні заголовки: "Президент не платить податків", "Президент напідпитку промчав на червоне світло", "Президент потихеньку краде, бо "всі ж так роблять". Ви згодні, що це ганьба? Ось що я маю на увазі, коли кажу, що кожен з нас – Президент. Відсьогодні кожен з нас несе відповідальність за країну, яку ми залишимо своїм дітям" - говорил он с трибуны Верховной Рады Украины во время инаугурации 20 мая 2019 года. Но, если в случае государственной измены или другого преступления президента можно отстранить от своего поста в порядке импичмента, то расширение Печерским судом границ президентской неприкосновенности делает из Зеленского Владимира Александровича государственного деятеля покруче самой королевы Великобритании!

Ну сами посудите. Разве может в Британии королева материться в общественном месте? Или ехать в нетрезвом состоянии на красный свет? Конечно же не может, скажете Вы. И будете правы. Ибо британская королева этого не может сделать в принципе, так как хорошо воспитана. Но если предположить (чисто теоретически), что она такое совершила, то имела бы она иммунитет от судебного разбирательства или не имела бы? Ответ более, чем очевиден.

Но не для нас. У нас судьи более гуманны. И никогда бы не позволили себе такого неуважительного отношения к главе государства. По мнению наших печерских служителей Фемиды, президенту можно делать ВСЁ, ЧТО ЗАБЛАГОРАССУДИТСЯ. Как герою-алкоголику из интермедии Михаила Ножкина - "можно драться и ругаться и на улице валяться.

На милицию плевать, людям жизни не давать. И общественность у нас (читай - Печерский суд) помогает в трудный час: алкоголиков под ручки и на эти... на поручки!" Ну хорошо, скажите Вы. С Печерским судом все и так понятно. Но при чем здесь Конституционный Суд Украины? Разве Печерский суд города Киева уже не спас реноме гаранта?

Дело в том, что наш президент умудрился совершить еще одно громкое правонарушение. В разгар карантина, пребывая в славном городе Хмельницком, он совершил коллективное кофепитие в закрытом для посетителей ресторане. Это в тот самый миг, когда...

Нет, не тогда, когда наши космические корабли бороздили просторы мирового океана, а когда наша доблестная полиция отлавливала несчастных пенсионеров и выписывала им протоколы об административных правонарушениях просто за пребывание в общественных местах! После общественного резонанса, на гаранта составили протокол и направили его в Хмельницкий горрайонный суд.

А там служители Фемиды оказались не такими знатоками в области юриспруденции как их коллеги в Печерском суде столицы - взяли и обратились к Председателю Верховного Суда госпоже Данишевской Валентине Ивановне с просьбой созвать Пленум Верховного Суда и направить обращение в Конституционный Суд Украины на предмет разъяснения вопроса: президентская неприкосновенность касается только уголовного преследования или же распространяется и на административные правонарушения, совершенные президентом Украины? И что-то мне подсказывает, что совсем скоро Конституционный Суд Украины получит такое представление Верховного Суда Украины. И как быть в таком случае? Неужели судьи Конституционного Суда Украины примут решение, что президенту Украины дозволено все? Маловероятно. Не захотят они ударить в грязь лицом перед своими коллегами. Засмеют ведь. А если так, то головная боль стала просто хронической в Офисе Президента. Ведь если Конституционный Суд Украины признает, что неприкосновенность президента не распространяется на дела об административных правонарушениях, то Владимиру Александровичу прийдется не только раскошеливаться, уплачивая штрафы за свои деяния, но и прямиком оказаться в государственном реестре коррупционеров по соседству с господином Сытником. Как быть?

Что делать, чтобы избежать такой беды? Правильно, "бый пэршым, Федю!". Если отменить ненавистную статью 366-1 Уголовного кодекса Украины вкупе с полномочиями НАПК, то дело в шляпе! Нету тела - нету дела! В смысле, нет электронной декларации - нет ответственности за нарушения в ее подаче, в том числе и сведений о существенном изменении материального положения! А заодно и прекратятся мучения и бессонные ночи для тысяч других хороших людей, страдающих амнезией, и годами изучающих свои уголовные дела, которые НАБУ передало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Накося, Сытник, выкуси! Нет у тебя больше методов супротив Кости Сапрыкина! А за эффективность НАБУ мы с тебя все-равно спросим. Где посаженные коррупционеры? Где деньги, Зин? Где про скорые помощи, бл... - ой, а это уже совсем другая история! Так и совпали интересы хороших людей в Конституционном Суде Украины и самого хорошего человека в нашей стране. А также нескольких тысяч замечательных людей в Украине, страдающих профессиональным заболеванием украинского чиновника - амнезией. Грязную работу великие комбинаторы доверили чистым рукам обладателей судейских мантий. И они не подвели. Хорошие люди вздохнули свободно. Теперь они могут спать спокойно. И никто больше не потревожит их сон...

FINITE LA COMMEDIA!

P.S. А как же страна? - спросите Вы. Но, увы! Такого вопроса не было среди тех, на которые хотел бы получить ответ наш президент. Но отвечать все равно прийдется. Вам. Каждому. Ибо теперь каждый из нас - президент. ДумайТе. Сами.