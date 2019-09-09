Президент поставив завдання: у Зеленського анонсували новий обмін, озвучивши можливі терміни

Проведений 7 вересня обмін полоненими між Україною і Росією був першим кроком для подальшого звільнення українців.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив помічник президента Андрій Єрмак, який очолював робочу групу, що займалася питаннями обміну ув'язнених.

"Це був перший крок. Ви знаєте, що після обміну відбулася ще одна телефонна розмова між президентами, в якій було зафіксовано, що це перший крок, за яким будуть слідувати наступні звільнення. Ми кожного дня працюємо. Робота йде і в Мінську, і на рівні держав", – розповів чиновник.

Єрмак зазначив, що зараз у Росії в полоні перебувають декілька сотень осіб, у тому числі затримані в окупованому Криму кримські татари.

Однак помічник Зеленського не назвав конкретні терміни, коли відбудеться новий обмін полоненими. Можливо, це трапиться до кінця 2019 року.

"Ви ж бачите, як працює парламент. Ви бачите, як працює уряд. Як працює президент. Тобто ми сьогодні не відкладаємо. Ви бачили, що один із наших полонених прилетів у важкому стані. Тому для нас важливо багато робити зараз. Те, що ми робимо сьогодні, дає надію, що хтось не загине завтра. Президент поставив чітке завдання всім, щоб все це відбувалося дуже швидко. І, може, навіть зі ще швидшою динамікою", – підсумував Єрмак.

Володимир Зеленский

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Єрмак розповів, що обмін полоненими між Україною і Росією проходив під особистим контролем глави держави Володимира Зеленського.

Також помічник пояснив, навіщо відпустили терориста Володимира Цемаха.

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