Порошенко зупинив агресію, яка могла повністю знищити Україну – Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко подякував п’ятому президенту України Петру Порошенку за зусилля у зупиненні російської агресії та запобіганні дезінтеграції України.

"Я дійсно ціную те, що зробив президент Порошенко, що він зупинив цю агресію, яка загрожувала повністю знищенням і дезінтеграцією України", – підкреслив міністр в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він додав, що нині розробляються кроки щодо перегляду стратегії і тактики на переговорах у Нормандському форматі. За його словами, вони мають складатися з "плану А" і "плану Б", і можливо буде ще "план С".

Вадим Пристайко Ділова столиця

"Перший "план А", про який ми зараз говоримо це те, щоб відбулась перша зустріч за одним столом, як колись з президентом Порошенком, тепер з новим президентом... Щоб ми сіли і по можливості, я багато в що не вірю, як професійний дипломат взагалі ні в що не вірю, але по можливості, ми досягли тої домовленості, яка під тиском наших західних партнерів виконувалася б Росією", – сказав Вадим Пристайко.

Він додав, що напрацьовуються й інші плани як діяти у випадку не досягнення домовленостей, як припинити перетин лінії зіткнення диверсантами і терористами, які потрапляють у мирні міста.

"Всі ці плани від однієї крайності до іншої розроблені і запропоновані президенту. І це його задача тої людини, яку ви обрали президеном, прийняти ці важкі, складні, неприємні рішення, за які потім, напевно прийдеться так само як президенту Порошенку сьогодні треба пояснювати нам всім. Крім мене, тому що я насправді сам був в тій команді і ми допомагали зробити ці домовленості, які ви справедливо називаєте негарними, справедливо називаєте провальними... Якщо хто-небудь думає, що може зробити краще – нехай спробує", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко "вибухнув" через звинувачення в неефективності Мінських угод, підписаних під час його перебування при владі.

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