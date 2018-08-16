Президент Польщі ветував зміни до виборчого кодексу країни

Ухвалені парламентом Польщі зміни до виборчого законодавства, що надавали перевагу великим партіям під час виборів до Європейського парламенту, відхилив президент країни Анджей Дуда.Президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на ухвалені парламентом країни зміни до виборчого кодексу, котрі регулюють вибори до Європейського парламенту. Про своє рішення глава польської держави повідомив у Варшаві в четвер, 16 серпня, передає агенція новин Reuters.

Заветовані Дудою законодавчі нововведення гарантували великим політичним силам значно кращі умови під час виборів до Європарламенту. Згідно зі змінами до закону, для отримання одного місця в Європейському Парламенті партії потрібно було здобути мінімум 16,5 відсотка голосів. Такі норми значно порушили б принцип пропорційного представництва в законодавчому органі ЄС, наголосив Дуда. Крім того, вони могли б призвести до зниження зацікавленості виборців у участі в цих виборах та спричинили б падіння явки, пояснив президент Польщі.

Своїм рішенням Дуда діяв всупереч волі націонал-консервативної партії "Право і справедливість" (ПіС), членом якої він сам є. ПіС має більшість у Сеймі й саме за її підтримки ці зміни було ухвалено.

У разі підписання Дудою цих змін до виборчого кодексу країни праві консерватори змогли б отримати значно більше місць в Європарламенті. Як зазначає Reuters, при спробі переобрання на посаду в 2020 році Дуді не буде зайвою підтримка менших партій.

Нагадаємо, чинний уряд Польщі вже не перший рік наражаться на різку критику з Брюсселя, в тому числі за суперечливі реформи юстиції та обмеження незалежності ЗМІ.