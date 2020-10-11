Президент Польщі прибув до України. Опубліковано перше фото

Президент Польщі Анджей Дуда ввечері в неділю, 11 жовтня, прибув до України з триденним візитом.

Про це повідомила прес-служба польського лідера, опублікувавши знімок, на якому він разом з дружиною Агатою Корнхаузер-Дудою спускався з літака.

Дуда планує зустрітися з "вищою владою" України, відвідати польське військове кладовище в Києві, а також підписати в Одесі економічні угоди.

"Візит до нашого сусіда, до України, є надзвичайно важливим. В умовах пандемії багато секторів економіки залежать від ще більш ефективного міждержавного співробітництва і конкретних рішень. Зв'язки Польщі з Україною дуже міцні, і ми разом працюємо над їх зміцненням", – написав Дуда в Twitter відразу після прильоту.

Як писав OBOZREVATEL, в липні Дуду переобрали на посаду президента Польщі. Незабаром в МЗС держави повідомили, що Дуда прибуде до Києва.

У вересні у Дуди відбулася телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.