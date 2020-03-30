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30 березня • оновлено в 11:32
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Президент не смог убедить "Слуг народа" голосовать против Коломойского

14.1т
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Президент Владимир Зеленский утратил контроль над своей фракцией и впервые не смог добиться от большинства "слуг народа" голосования за необходимые ему законопроекты сегодня 30 марта. Накануне 29 марта президент Владимир Зеленский обратился к депутатам в специальном телевизионном обращении: "Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. Затем - упадок экономики и угроза дефолта...

Теперь - очередь за народными депутатами.

Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь".

И депутаты выбрали путь - в повестку дня Верховной Рады 30 марта не включены ключевые законопроекты - о рынке земли и о запрете возврата средств национализированных банков.

Причина - отсутствие необходимого числа голосов. Законопроекты Зеленского полностью поддержали его главные политические оппоненты - "Европейская солидарность" и "Голос". Но монофракция "слуг" не дала своему президенту требуемую ему поддержку.

По данным Цензор.Нет, президент смог заручиться гарантированной поддержкой не более 170 голосов в своей фракции из 254 - и это несмотря на неделю интенсивных переговоров.

Налицо раскол фракции, и чтобы не рисковать и не делать раскол явным, ключевые законопроекты решили перенести - когда, думаю, сегодня станет ясно. Безусловно, ОП будет продолжать работу по сбору голосов. И вполне вероятно, Зеленскому удастся переломить ситуацию, во всяком случае, президент прилагает для этого все усилия.

Но после того, как один из ключевых переговорщиков Зеленского - глава Офиса президента Андрей Ермак, оказался под ударом обвинений в коррупции со стороны "слуги народа" Гео Лероса, деятельность президента в Раде будет еще более затруднена.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Джерело
Джерело: Facеbook Юрия Бутусова
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
А слобо в президиум внести пару "Форт 401"? Вот вам и Колобородько; зелеботы, ау-у-у! Коломойского спецрейсом в "штаты", монобольшинство в "карантин" по Статье 111. А с Зеленским и его "95-м кварталом" пусть разбирается районный суд г. Кривого Рога.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Зеленуха, пшел вон, липовый гарант Конституции, вали в варьете ногами дрыгать, как срок за попытку узурпации власти народа Украины отсидишь
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Тарас Бор
Тарас Бор
Ещё раз,по пунктам.1.Для получениям очередного кредита МВФ этой чудесный фонд в этот раз требует принятия ДВУХ законов.О рынке земли и о банковской сфере.И тот же Юг'ик Бутусов почему то вообще не упоминает первый.А ведь вокруг продажи земли бушевали ну просто громадные бури негодования.2.В так называемом "законе против Коломойского" непосредственно самому Коломойскому и группе "Приват" просвещены только две страницы.Остальное касается деятельности НБУ и фактически уводит его из под контроля государства Украина.
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