Президент не потрібен? Клімкін відповів на жорсткі звинувачення Зеленського

МЗС України мав повноваження без узгодження з президентом Володимиром Зеленським направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.

Таку заяву зробив глава відомства Павло Клімкін у відповідь на жорсткі звинувачення Зеленського, передає "Українська правда".

"Звичайно, всі повноваження сформулювати таку ноту у нас як у Міністерства закордонних справ України були. Ця нота була в рамках нашого спілкування і нашої судової справи з міжнародного трибуналу", – сказав Клімкін.

За словами міністра, українська нота фіксує тільки міжнародно-правову позицію України, не містить "жодних політичних моментів" і принципово нових питань.

"Додаткового узгодження в цьому контексті, оскільки МЗС уповноважене вести і цю справу, і в міжнародному трибуналі, і в інших судах, нам не потрібно. І це наша позиція", – заявив Клімкін.

"Я бачу, що у мене є і тактичні, і стратегічні розбіжності з питань протидії російській агресії... Тому в цих умовах я не вважаю за можливе більше допомагати", – додав міністр, зазначивши, що готовий обговорити з Зеленським це "непорозуміння", якщо той захоче.

Клімкін відповів Зеленському Оbozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час брифінгу 27 червня Зеленський також жорстко висловився на адресу Віктора Медведчука щодо його дій стосовно повернення полонених українців.

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