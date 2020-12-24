Президентка Молдови прийшла на інавгурацію пішки. Відео

Таша Адамович Політика 17:45, 24.12.2020 Оновлено: 17:57, 24.12.2020

Новообрана президентка Молдови Мая Санду прийшла на власну інавгурацію пішки.

Відповідне відео розмістив Telegram-канал jurnal.md. На ньому видно, що для глави держави ніхто дорогу не перекривав (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Вона виграла президентські вибори 16 листопада біля ексглави держави Ігоря Додона, набравши 57,75% голосів (у Додона – 42,25%).

Інавгурація Санду
jurnal.md
Інавгурація Санду
jurnal.md
Інавгурація Санду
jurnal.md

https://www.obozrevatel.com/temp/preview/dc4be611-374c-4259-91fa-3f2381558416/

Хто така Мая Санду?

Народилася 24 травня 1972 року в Молдові.

У 1989-94 роках навчалася в Академії економічної освіти Молдови.

З 1995 по 1998 рік вивчала міжнародні відносини в Академії державного управління при президенті Молдови.

У 2010 році закінчила Гарвардський інститут державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді (США).

У 2010–2012 роках була радником виконавчого директора Світового банку у Вашингтоні.

У 2012–15 роках обіймала пост міністра освіти.

З 8 червня по 12 листопада 2019 року було прем'єр-міністром країни.

Вперше балотувалася на пост президента Молдови на виборах 2016 року.

За інформацією ЗМІ, у Санду прозахідна орієнтація, вона – прихильниця ідеї об'єднання Молдови з Румунією, бачить країну частиною Євросоюзу і позиціює себе активним борцем з корупцією.

Незаміжня. Володіє англійською, румунською, російською та іспанською мовами.

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