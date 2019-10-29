"Президент миру, а не перемоги": Цимбалюк вказав на небезпеку стратегії Зеленського

Рішення президента України Володимира Зеленського позиціонувати своєю головною метою мир, а не перемогу над російським агресором, несе як певні ризики для країни, так і для нього особисто.

Адже на це зробив ставку Кремль, який тепер прагне до того, щоб між Зеленським і активною частиною українського суспільства трапилася серйозна конфронтація. Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

"Росія, Кремль намагається зробити все, щоб найактивніша частина українського суспільства зіткнулася з молодим президентом. Для того, щоб президент чітко розумів настрої в тому числі цієї активної частини суспільства, слава Богу, у нас проходять акції "Ні капітуляції". Я сподіваюся, що глава української держави може дивитися на речі реально. Але він у нас президент миру, а не перемоги. І саме під цими гаслами Зеленський здобув перемогу. І що тут скажеш – маємо те, що маємо", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Цимбалюк заявив, що, даючи обіцянки повернути в Україну мир, Зеленський опинився у пастці Путіна. Адже тепер президент РФ висуває ультиматуми, незважаючи на те, що війну може зупинити тільки Кремль.

Також журналіст вважає, що замовчуючи про деталі узгодження "формули Штайнмаєра", Зеленський допустив комунікаційну помилку, яка може стати фатальною для країни. Адже небажання пояснювати такі важливі кроки народу може призвести до нового Майдану, яким скористається Росія.

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