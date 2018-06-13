Президент Македонії відкинув домовленість із Грецією щодо назви

Гьорге Іванов заявив, що не допустить легалізації домовленості з Афінами щодо нової назви Колишньої Югославської Республіки Македонія.Президент Македонії Гьорге Іванов негативно прокоментував рішення, якого досягли Афіни і Скоп'є щодо офіційної назви Колишньої Югославської Республіки Македонія. "Угода щодо назви - це особиста домовленість прем'єр-міністра Зорана Заєва та міністра закордонних справ Ніколи Дімітрова.

Іванов наголосив під час телевізійного виступу, що "угода є неприйнятною". "Я не підпишу угоду з Грецією (…) моє рішення остаточне", - заявив Іванов.

Напередодні прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв оголосив, що сторони нарешті дійшли консенсусу з питання про нову назву країни. За його словами, прийнятною для обох держав є назва Північна Македонія.

Після розпаду Соціалістичної Федеративної республіки Югославія Македонія увійшла в ООН під офіційною назвою Колишня Югославська Республіка Македонія, незважаючи на те, що в конституції країни назву країни було зазначено як Республіка Македонія. Проти такої назви виступала Греція, один з північних регіонів якої також називається Македонією.

Позиція Греції протягом багатьох років перешкоджала інтеграції Македонії до НАТО і Євросоюзу.