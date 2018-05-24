Президент країни Євросоюзу засвітилася на Донбасі

Президент Естонії Керсті Кальюлайд у четвер у рамках поїздки до Донецької області прибула до Краматорська.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"Перша лідерка іноземної держави, яка відвідує зону бойових дій. Ситуація на Донбасі і відновлення регіону - теми, які будемо обговорювати. Також зустрінемося з жителями звільненої території і вимушеними переселенцями. Вже у Краматорську", - сказано у повідомленні.

facebook.com/zubko.gennadiy

facebook.com/zubko.gennadiy

У свою чергу прес-служба ООС повідомила, що Кальюлайд обговорила актуальні питання українсько-естонської співпраці у військовій сфері з командувачем Об'єднаних сил Сергієм Наєвим. Генерал-лейтенант поінформував президента про поточну ситуацію в Донецькій та Луганській областях, шляхи реалізації гуманітарних заходів для забезпечення безпеки життя мирних громадян і поліпшення соціальної сфери.

Кальюлайд висловила підтримку українським військовим у їхній боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність своєї країни.

Прес-служба ВЗГ

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