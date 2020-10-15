Президент Киргизстану заявив про відставку

Президент Киргистану Сооронбай Жеенбеков на фоні масових протестів у країні подав у відставку.

Про це він заявив у зверненні до нації, текст якого опублікований на сайті глави держави.

За словами Жеенбекова, поточна ситуація в країні близька до двостороннього конфлікту.

"З одного боку – протестувальники, з іншого – правоохоронні органи. Військовослужбовці та правоохоронні органи зобов'язані застосовувати зброю для захисту Державної резиденції. В цьому випадку проллється кров, це неминуче. Я закликаю обидві сторони не піддаватися на провокації", – заявив він.

"Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров, і той, хто стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку", – йдеться у зверненні Жеенбекова.

Він закликав прем'єр-міністра країни Садира Жапарова та інших політиків "відвести своїх прихильників зі столиці країни й повернути мирне життя бішкекчанам".

Як стало відомо, у цей же день протестувальники – прихильники Жапарова на площі біля державної резиденції вимагали відставки спікера парламенту Каната Ісаєва, якому перейшли президентські повноваження. Якщо Ісаєв погодиться піти, вся повнота верховної влади перейде Жапарова.

Жапарова повторно призначили прем'єр-міністром Киргизстану 14 жовтня указом президента Жеенбекова. Коаліція парламентської більшості одноголосно затвердила його кандидатуру. Пізніше Жапаров заявив, що Жеенбеков може подати у відставку до кінця дня.

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