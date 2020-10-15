Президент Киргизстану заявив про відставку
Мітинги проти результатів парламентських виборів у країні тривають з 5 жовтня
Через загострення протестів у столиці Киргизстану Бішкеку режим НС ввели з 9 по 21 жовтня
Згідно з конституцією країни, повноваження президента в разі його відставки переходять спікеру парламенту
Президент Киргистану Сооронбай Жеенбеков на фоні масових протестів у країні подав у відставку.
Про це він заявив у зверненні до нації, текст якого опублікований на сайті глави держави.
За словами Жеенбекова, поточна ситуація в країні близька до двостороннього конфлікту.
"З одного боку – протестувальники, з іншого – правоохоронні органи. Військовослужбовці та правоохоронні органи зобов'язані застосовувати зброю для захисту Державної резиденції. В цьому випадку проллється кров, це неминуче. Я закликаю обидві сторони не піддаватися на провокації", – заявив він.
"Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров, і той, хто стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку", – йдеться у зверненні Жеенбекова.
Він закликав прем'єр-міністра країни Садира Жапарова та інших політиків "відвести своїх прихильників зі столиці країни й повернути мирне життя бішкекчанам".
Як стало відомо, у цей же день протестувальники – прихильники Жапарова на площі біля державної резиденції вимагали відставки спікера парламенту Каната Ісаєва, якому перейшли президентські повноваження. Якщо Ісаєв погодиться піти, вся повнота верховної влади перейде Жапарова.
Жапарова повторно призначили прем'єр-міністром Киргизстану 14 жовтня указом президента Жеенбекова. Коаліція парламентської більшості одноголосно затвердила його кандидатуру. Пізніше Жапаров заявив, що Жеенбеков може подати у відставку до кінця дня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 жовтня, наступного дня після парламентських виборів у Киргизстані, люди вийшли на акції протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку та інших містах країни.
Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан".
6 жовтня протести продовжилися. Центральна виборча комісія Киргизстану визнала підсумки виборів недійсними.
Унаслідок зіткнень із силовикам помер перший протестувальник, ще 590 осіб постраждали. За даними Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано 150 постраждалих, 13 із них – у реанімації.
6 жовтня у відставку подали прем'єр Кубатбек Боронов і спікер парламенту республіки Дастан Джумабеков.
Мітингувальники захопили будівлю парламенту (Білий дім), в якому також знаходиться адміністрація президента, і низка інших держустанов. Будівлю парламенту підпалили.
Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 10 жовтня затримали співробітники правоохоронних органів. Повідомляється, що це сталося в рамках справи про організацію масових заворушень у Бішкеку.