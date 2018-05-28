Президент ФРН зустрінеться з мером Львова Андрієм Садовим

Під час наміченого на кінець травня візиту до України президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрінеться з мером Львова Андрієм Садовим та керівництвом міста і області.Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) 30 травня зустрінеться з міським головою Львова Андрієм Садовим. Про це повідомляється на сайті німецького президента. Зустріч відбудеться в рамках дводенного візиту Штайнмаєра до України, під час якого також заплановані його переговори з президентом України Петром Порошенком та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Також у Львові Франк-Вальтер Штайнмаєр планує зустрітися з головою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою та головою обласної ради Олександром Ганущиним.

Окрім цього німецький президент зустрінеться зі студентами та викладачами Львівського національного університету імені Івана Франка. Також планується його зустріч зі школярами з нагоди німецько-українського року мов.

Нагадаємо, президент Німеччини виконує здебільшого представницькі функції, утім як глави держави наділений великими повноваженнями для розв'язання передусім внутрішньополітичних криз.