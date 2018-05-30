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Президент ФРН Штайнмаєр: Новина про вбивство Аркадія Бабченка приголомшила

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Франк-Вальтер Штайнмаєр, який у день вбивства журналіста перебував у Києві, закликав до створення умов безпечної роботи журналістів по всьому світу.Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), який цими днями перебуває в Україні, засудив вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка. Штайнмаєр зазначив, що це "дуже сумна новина", яка приголомшила, і вимагає повного розслідування убивства.

"Ми повинні створити умови, щоб журналісти у всьому світі робили свою роботу без ризику для здоров'я та життя", - заявив він у середу, 30 травня, передає агенція dpa. Напередодні президент ФРН здійснив офіційний візит у Київ, 30 травня вінперебуває у Львові.

Як повідомлялося, увечері 29 травня в Дніпровському районі Києва на Микільсько-Слобідській вулиці біля своєї квартири пострілами в спину був застрелений російський журналіст, ведучий телеканалу ATR Аркадій Бабченко. Він помер по дорозі в лікарню від зупинки серця.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею щодо умисного вбивства. Затримати злочинця по гарячих слідах не вдалося. За даними Нацполіції, перша версія вбивства - професійна діяльність Аркадія Бабченка.

Міжнародна спільнота засудила вбивство Бабченка та закликала українських правоохоронців до швидкого розслідування.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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