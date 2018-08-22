Президент ФРН Штайнмаєр: Німеччина є і лишатиметься країною іммігрантів

Німеччина є і залишатиметься країною іммігрантів, вважає президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр. На тлі цього він різко засудив будь-які прояви расизму та дискримінації у Німеччині.Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) назвав Німеччину країною іммігрантів. Про це він заявив у середу, 22 серпня, під час розмови з гостями в резиденції федерального президента Німеччини - палаці Бельвю - в Берліні. На думку Штайнмаєра, Німеччина є й залишатиметься країною іммігрантів, передає інформагенція dpa.

"Ні" расизму

Під час розмови з гостями, які мешкають неподалік від Бельвю та більшість яких має турецьке походження, президент ФРН різко засудив будь-які прояви расизму та інших видів дискримінації в Німеччині. "Постійна підозра проти іммігрантів, байдуже як довго вони вже прожили в Німеччині, є образливою не лише для цієї людини. Це - ганьба для нашої країни", - зазначив Штайнмаєр, якого цитує інформагенція AFP.

Під час розмови політик не згадав на ім'я німецького футболіста турецького походження Месута Езіла (Mesut Özil), котрий у липні заявив про свій вихід з німецької футбольної збірноїчерез приниження й расизм.

Водночас федеральний президент наголосив, що німецьке суспільство не є чимось незмінним. Так само приналежність до цього суспільства не дається згори як якась відзнака, яку потім можуть знову відібрати. Тож не може бути "німців наполовину, цілковитих німців, біологічних німців чи німців за паспортом", наголосив Штайнмаєр.