Президент Eurolab мріє про возз'єднання України і Росії: спливло скандальне відео

Телеведущий Андрій Пальчевський, який є засновником медичного центру Eurolab, де здавав аналізи кандидат у президенти Володимир Зеленський, закликав росіян поменше критикувати Україну. Такі дії нібито заважають возз'єднанню обох країн.

Скандальну заяву він зробив в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Пальчевський виступав на ток-шоу ще в березні, однак відео почали активно поширювати в мережі тільки зараз.

Президент клініки Eurolab Андрій Пальчевський

"В Україні в 2019 році є можливість переходу від старої, олігархічної форми правління, до нової. Перше – це Володимир Зеленський, який лідирує і менше за всіх асоціюється з олігархатом. І друге: ображена Юлія Тимошенко, яка, як ми сподіваємося – українці – посадить своїх кривдників, старих олігархів до в'язниці. І останнє, найголовніше: чим більше і грубіше ви будете лаяти Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня возз'єднання. Я дуже вас прошу", – сказав президент Eurolab.

колаж

"Ми дуже любимо Україну. Зворушливо, що ви проводите агітацію саме в московській студії", – відреагували ведучі Ольга Скабєєва і Євген Попов.

Відзначимо, що під час програми Пальчевський назвав Росією "великою країною" і позитивно оцінив поїздку кандидата в президенти України Юрія Бойка і кума президента РФ Віктора Медведчука до російського прем'єра Дмитра Медведєва в Москву.

Президент клініки Eurolab Андрій Пальчевський

"Я нічого би не бачив поганого в тому, що колись хтось повинен починати знаходити спільну мову. Час розкидати каміння, час збирати каміння. Час ненавидіти, але і час любити. Так написано в Писанні... Я вірю в те, що люди, які прилітають, відлітають, і я сподіваюся, колись і ви до нас прилетите... Не можемо ж ми перебувати в тому стані, в якому дві країни знаходяться не протягом п'яти років, як думають деякі, а як мінімум 15 років", – додав Пальчевський.

Президент клініки Eurolab Андрій Пальчевський

Як повідомляв OBOZREVATEL, клініка Eurolab опинилася в центрі гучного скандалу через аналізи кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Крім казусу з довідкою, медцентр зганьбився і зі зверненням до Порошенка. Також з'ясувалося, що кров на аналіз у Зеленського брав екс-учасник кулінарного шоу "МастерШеф-8" і актор масовки серіалу "Свати" Владислав Кірякулов.

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