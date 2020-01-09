Головна Новини
9 січня • оновлено в 07:10
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
Народний депутат України Всі статті автора

Президент Естонії відмовилась від шампанського із Криму

1.1т

Президент Естонії відмовилася прийняти як подарунок на свій ювілей пляшку кримського шампанського і повернула його назад в російське посольство. Президент України, попри заборону на в’їзд через відвідини анексованого Криму, сприяв фактично незаконному в’їзду в нашу країну Доктору Албену.

Президент Естонії розуміє, що прийняти пляшку кримського шампанського з вкраденого в України винограднику і заводу – це сприяти легітимізації анексії Криму. Українська влада чекає в гості сватів і баширових, які підтримують анексію. Це в нас така екзотична політика реінтеграції? Чи ми все всім пробачили і забули?

Новини
Україну Крим і Донбас так нічому не навчили

Р.S. В грудні 2015, перший рік роботи мінських груп, на останньому засіданні росіяни раптом витягли якісь рюкзачки і протягли їх представникам ОБСЄ і нам зі словами: "З новим роком! Це вам невеличкі подарунки!".

Вам розповісти що було далі?:) Вони вийшли з кімнати, обвішані своїми подарунками й більше ніколи і ні з чим навіть не намагалися нас привітати.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ірина Геращенко Ірина Геращенко
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Крим
Джерело
Джерело: Facebook Ірини Геращенко
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
6
6
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
а зє побіжить до моцковії на 75річчя перемоги як сучара яка не забуває хто йому будку построїв і хто кісточку зі столу кидає.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Mega Death
Mega Death
Эстонцы это первые в очереди кто вымрет в Европе. Наши внуки будут искать эстонцев в красной книге)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Костров Федя
Костров Федя
Пусть от газа откажется.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги