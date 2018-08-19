Президент Афганістану пропонує "Талібану" нове перемир'я

Афганський президент Ашраф Гані оголосив про тимчасове тримісячне перемир'я з талібами. Його встановлять, якщо "Талібан" теж дотримуватиметься режиму припинення вогню.Президент Афганістану Ашраф Гані у неділю, 19 серпня, анонсував режим припинення вогню з радикальним ісламістським рухом "Талібан", інформує агенція AFP.

Перемир'я має набути чинності 20 серпня, якщо таліби погодяться дотримуватися його. Режим припинення вогню Гані пропонує запровадити на три місяці - до святкування дня народження пророка Мухамеда, який в Афганістані відзначають 21 листопада.

Відповіді від "Талібану" на мирну пропозицію Гані поки не було.

Пропозиція запровадження тримісячного режиму тиші пролунала після запеклих боїв за місто Газні, яке таліби атакували 10 серпня. Урядові сили Афганістану повідомили, що повернули під свій контроль більшу частину міста на сході Афганістану 14 серпня. В Офісі ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) повідомили, що з початку боїв за місто Газні загинули або отримали поранення від 110 до 150 цивільних. У Кабулі раніше також повідомляли про понад 100 загиблих або зниклих безвісти афганських військових і силовиків під час боїв за Газні.

Поки урядові сили намагалися відбити в талібів Газні, бойовики руху завдали нового потужного удару на півночі країни у провінції Фар'яб. Тут вони атакували базу урядових військ, де захопили танки й боєприпаси. Під час нападу загинули не менше 10 урядових військовослужбовців, ще десятки інших потрапили в полон.

Нагадаємо, раніше президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про одностороннє тижневе припинення вогню з 12 до 19 червня у зв'язку зі святкуванням завершення Рамадану, потім перемир'я було продовжено до 29 червня. Таліби ж погодилися лише на триденне припинення вогню. У багатьох містах вони тоді святкували перемир'я разом з місцевими жителями та військовими, однак невдовзі відновили напади на урядові сили.