Прессекретарка Разумкова похвалилася гонками на Tesla на швидкості 150 км/год

Прессекретарка спікера Верховної Ради України Дмитра Разумкова Ольга Туній поділилася відео з машини, яка мчала на швидкості в 145 км/год.

Ролик дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram в форматі сторіз, і незабаром він зник з облікового запису (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зазначимо, зйомка велася з пасажирського сидіння, хто саме перебував за кермом – не видно. Судячи з логотипу на кермі, Туній перебувала в машині Tesla.

У кадр також потрапив спідометр автомобіля, на якому можна помітити показник швидкості.

Швидкість Tesla. Instagram / Ольга Туній

Instagram / Ольга Туній

Ролик Туній супроводила написом: "Вихідні дівчат уже почалися". Очевидно, спікерка Разумкова їхала на відпочинок із подругами.

Додамо: в декларації Туній автомобіля Tesla не зареєстровано, виходячи з чого можна припустити, що на відео зазнято не її машину. Так, у 2019 році жінка вказувала, що користується Audi A3.

Instagram / Ольга Туній

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про прессекретарку Дмитра Разумкова Ольгу Туній. Зокрема, вона брала участь у позачергових виборах народних депутатів України як самовисуванка в 93-му одномандатному виборчому округу в Київській області, проте перемоги не отримала.