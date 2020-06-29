Прессекретарка Разумкова похвалилася гонками на Tesla на швидкості 150 км/год
Ольга Туній.
Прессекретарка спікера Верховної Ради України Дмитра Разумкова Ольга Туній поділилася відео з машини, яка мчала на швидкості в 145 км/год.
Ролик дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram в форматі сторіз, і незабаром він зник з облікового запису (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Зазначимо, зйомка велася з пасажирського сидіння, хто саме перебував за кермом – не видно. Судячи з логотипу на кермі, Туній перебувала в машині Tesla.
У кадр також потрапив спідометр автомобіля, на якому можна помітити показник швидкості.
Швидкість Tesla. Instagram / Ольга Туній
Instagram / Ольга Туній
Ролик Туній супроводила написом: "Вихідні дівчат уже почалися". Очевидно, спікерка Разумкова їхала на відпочинок із подругами.
Додамо: в декларації Туній автомобіля Tesla не зареєстровано, виходячи з чого можна припустити, що на відео зазнято не її машину. Так, у 2019 році жінка вказувала, що користується Audi A3.
Instagram / Ольга Туній
Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про прессекретарку Дмитра Разумкова Ольгу Туній. Зокрема, вона брала участь у позачергових виборах народних депутатів України як самовисуванка в 93-му одномандатному виборчому округу в Київській області, проте перемоги не отримала.