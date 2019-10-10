На уколах: Зеленський зізнався, на що пішов заради марафону

Президент України Володимир Зеленський скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок, щоб не втратити голос.
Про це він сказав журналістам на пресконференції в Києві в четвер, 10 жовтня, передають "Українські Новини" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Зв'язки – моє слабке місце, ви знаєте про це. Але ми підготувалися, приїхали [фахівці], які роблять мені деякі процедури. Якщо втрачу голос – повернемо", – сказав Зеленський.
Колаж
Він додав, що після тривалого пресмарафону відчуває себе нормально, проте голос сідає. Зеленський також показав жестом, що йому роблять уколи для підтримки зв'язок.
Відзначимо, спілкування президента з журналістами на фуд-корті Kyiv Food Market почалося о 10-й ранку четверга.
Як писав OBOZREVATEL:
Володимир Зеленський встановив світовий рекорд за тривалістю пресконференції з журналістами.
Він розповів про своє головне розчарування в політиці та висловився про головну помилку на посаді.
Раніше співвласник Kyiv Food Market Алекс Купер розповів, хто замовив "кулінарний" пресмарафон Володимира Зеленського.
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