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11 жовтня • оновлено в 03:33
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На уколах: Зеленський зізнався, на що пішов заради марафону

7.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок, щоб не втратити голос.

Про це він сказав журналістам на пресконференції в Києві в четвер, 10 жовтня, передають "Українські Новини" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Зв'язки – моє слабке місце, ви знаєте про це. Але ми підготувалися, приїхали [фахівці], які роблять мені деякі процедури. Якщо втрачу голос – повернемо", – сказав Зеленський.

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На уколах: Зеленський зізнався, на що пішов заради марафону

Колаж

Він додав, що після тривалого пресмарафону відчуває себе нормально, проте голос сідає. Зеленський також показав жестом, що йому роблять уколи для підтримки зв'язок.

Відзначимо, спілкування президента з журналістами на фуд-корті Kyiv Food Market почалося о 10-й ранку четверга.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Пресмарафон Володимира Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика видео здоров'я
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Santi Amonito
Santi Amonito
Сейчас все заплачут от умиления. Сменил "дорогу" на "баян" - очень свойственно торчку.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Клоун з нього так і не вийшов. Навіщо усе це? Аби відволікти увагу від провалів?
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Кабаченко Ярослав
Кабаченко Ярослав
С кокаина подсел на героин?
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