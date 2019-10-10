Пресмарафон Зеленського у Києві: всі подробиці, фото і відео онлайн

У четвер, 10 жовтня, у Києві в будівлі Kyiv Food Market на вулиці Московській проходить пресмарафон президента України Володимира Зеленського.

Як повідомила прессекретарка глави держави Юлія Мендель у Facebook, на захід акредитувалися понад 300 журналістів (щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскорольте до кінця новини).

Зеленський відповідатиме на запитання журналістів протягом всього дня. Представники медіа будуть задавати питання групами по 7-10 осіб. Групи будуть змінювати один одного кожні півгодини. Мендель зазначила, що спілкування з журналістами може триватиме 10 годин.

"Перелік (питань - Ред.) дуже різноманітний. Ми самі дуже здивовані. За найскромнішими підрахунками, марафон може тривати 10 годин", – написала вона в мережі.

OBOZREVATEL веде онлайн пресмарафону Зеленського:

13:10 Також лідер нації пообіцяв захищати інтереси країни в питанні оскарження в судах націоналізації ПриватБанку його колишніми акціонерами. За його словами, Міжнародний валютний фонд і інші партнери країни стурбовані питанням оскарження в судах націоналізації банку.

12:50 Зеленський виправдав дії свого прессекретаря Юлії Мендель в конфлікті з журналістом Сергієм Андрушком.

"Кілька разів я бачив, що веде він себе не зовсім коректно. Не повинен так себе вести чоловік по відношенню до жінки. Я внутрішньо прощав пану Андрушко його поведінку по відношенню до мене. Розумів, що вони журналісти, вони вільні, це нормально, вони так рухаються. Він здоровий мужик. Якщо б я не був президентом, я б йому відповів по-іншому", - відповів він.

Юлія Мендель

12:35 Глава України повідомив, що реалізація "формули Штайнмаєра" ще не відбулася, оскільки це можливо лише після того, як вступить в силу новий закон про особливий статус Донбасу.

12:05 Президент знову підняв тему переговорів з Путіним. Він підкреслив, що готовий до прямих переговорів з главою Кремля щодо обміну полоненими і утримуваними громадянами.

11:45 Глава держави підтримав Кабмін в боротьбі з ухиленням від податків за допомогою фізосіб-підприємців. За його словами, коли ФОП працюють – це нормально. Але погано, коли з їх допомогою великі компанії ухиляються від податків.

11:30 Відповідаючи на питання ЗМІ, Зеленський назвав три головні теми на переговорах з главою Росії Володимиром Путіним. Також він підкреслив, що перспектива проведення зустрічі в "нормандському форматі" повністю залежить від розведення сил і засобів на Донбасі.

Зеленський з журналістами

11:15 Зеленський розповів, що всі українці вважають скандального екс-нардепа Сергія Пашинського бандитом. Однак він спростував, що впливає на хід резонансної справи.

"Вийдіть на вулицю і запитайте - Пашинський це бандит чи ні? Запитайте у людей, у всіх. Я даю вам 100%: 100 осіб запитаєте – 100 осіб скажуть: "Так". Я не впливаю", – відповів він.

10:55 Лідер українців заявив, що готовий покинути свою посаду в разі масових протестів проти нього в країні.

"З приводу Майдану. Я нічого не боюся. У будь-який момент, в будь-яку секунду, якщо суспільство захоче, щоб я не був президентом – кровопролиття не буде, я спокійно до цього ставлюся. Але люди повинні знати, що вони виберуть. Вони не виберуть припинення війни, вони будуть вибирати серед меню товарів, які є на ринку, продажному і політичному ринку", – відповів він.

10:45 Президент запевнив, що в ході телефонної розмови з Трампом не було ніякого шантажу.

10:35 Зеленський заявив, що під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом він спробував показати йому, що нова українська влада – ніякі не корупціонери.

Президент Володимир Зеленський

10:20 Гарант Конституції пообіцяв завершити війну з Росією на Донбасі.

"Коли мене обирали президентом, я хочу нагадати, якого Зеленського обирало суспільство – президента, який припинить війну. Тому саме такий Зеленський залишається, і я завжди буду таким залишатися. Я така людина!" - сказав глава держави.

10:05 Президент, відповідаючи на запитання журналіста щодо Донбасу заявив, що розведення в Станиці Луганській стало найкращою пропагандою України на непідконтрольних територіях.

"А щодо телебачення ... Нехай перемикають (російські) канали або сидять і говорять як Свєтлаков: що ви говорите, ви брешете?" – пояснив він, як боротися з пропагандою Кремля.

10:00 Прийшов президент України Володимир Зеленський. Він привітався з журналістами і сів за стіл разом з ними.

Президент України Володимир Зеленський

9:45 Журналісти в будівлі зайняли місця. Учасникам марафону винесли їжу та напої.

Пресмарафон Володимира Зеленського

Пресмарафон Володимира Зеленського

Пресмарафон Володимира Зеленського

Пресмарафон Володимира Зеленського

9:00 Біля будівлі Kyiv Food Market почали збиратися журналісти. На вході встановлено рамки-металошукачі.

Пресмарафон Володимира Зеленського

Пресмарафон Володимира Зеленського

Пресмарафон Володимира Зеленського

Пресмарафон Володимира Зеленського

8:40 Відомо, що декілька працівників ЗМІ повідомили про неможливість акредитації. Так, було відмовлено журналісту видання "Цензор.нет" Євгену Кузьменку, кореспонденту BIHUS.info Данилу Мокрику, а також головному редактору проєкту "Ісландія" Сергію Гришину.

"Пресслужба президента України відмовила мені в акредитації на сьогоднішній пресмарафон за участю президента України. Формулювання загадково-лаконічне: "У зв'язку з таймінгом", – написав він. Однак пізніше додав, що його все-таки акредитували.

Також, за словами Гришина, акредитацію не отримала головний редактор "Лівого берега" Соня Кошкіна.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, співвласник Kyiv Food Market Алекс Купер заявив, що проведення пресмарафону українського глави Володимира Зеленського саме в цьому закладі було ідеєю Офісу президента.

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