Прес-секретар Зеленського звинуватила ЗСУ у вбивстві жителів Донбасу

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що українські військові піддаються на провокації, стріляючи по терористах у житлових будинках, школах чи лікарнях на Донбасі.

Про це вона сказала під час включення в прямий ефір політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1, коментуючи позицію української сторони на мирних переговорах у Мінську (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

"Дуже часто наші військові потрапляють на провокації. Коли стріляють із житлового будинку, школи, садочка, будь-якого місця, де знаходяться цивільні люди. І після цього починається обстріл цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, українці. Власне, йшлося про те, щоб не піддаватися на провокації", – сказала вона.

Юлія Мендель theБабель

"Прес секретар Зеленського на весь світ озвучила, що українські військові ведуть вогонь по житлових будинках, школах, дитячих садках, лікарнях, якщо звідти стріляли бойовики. Тобто, фактично, вона стверджує, що ЗСУ навмисне та свідомо стріляють у цивільних, у дітей, по лікарням. Що заборонено категорично. Не тільки наказами в ЗСУ, а й міжнародними законами", – висловився про слова Мендель волонтер Роман Доник.

"Ніколи на моїй пам'яті не стріляли по лікарням, школам і тим більше дитячим садам. Ніколи. Навіть якщо звідти працювали бойовики. Рипіли зубами, але ніколи цього не робили", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава української делегації на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

При цьому голова ВР Андрій Парубій заявив, що заява про те, що ЗСУ не повинні відкривати вогонь у відповідь на обстріл терористів на Донбасі, призведе до капітуляції, а не до миру.

Через висловлювання Кучми розгорівся скандал, однак пізніше з'ясувалося, що військові не отримували "жорсткої заборони з Києва на роботу артилерії, якщо є хоч якась загроза життю військових", і "як працювали, так і працюють".

Пізніше Кучма пояснив свою скандальну заяву щодо стрільби на Донбасі. Він наголосив, що українські військові повинні стріляти у відповідь, коли це відбувається за межами територій населених пунктів.

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