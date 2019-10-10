"Допоможіть!" Українці влаштували мітинг для Зеленського і ледь не зірвали пресмарафон. Фото та відео

Пресмарафон президента Володимира Зеленського перервали українці, які попросили главу країни розібратися з державною соціальною програмою "Доступне житло".

Це трапилося у четвер, 10 жовтня. Посеред спілкування з журналістами активісти, які перебували на першому поверсі, почали скандувати "Державна афера "Доступне житло", допоможіть!" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Президент намагався продовжити відповідати журналістці, проте натовп не замовкав. "Ми вас почули. Сім разів", – звернувся до людей Зеленський.

Пресмарафон Зеленського

Після цього він перервав пресконференцію і запитав, чи є в активістів документи, а також поцікавився, чи зверталися вони до мера міста.

Одна з мітингувальниць розповіла, що проблема "не вирішується з 2010 року", а з рахунків зникли 43 мільйони.

Розповідь жінки перервав невідомий чоловік, який почав кричати до Зеленського: "Пане президенте! Я вам за дві хвилини розповім, як вирішити всі проблеми в цій країні, тільки пустіть!" Чоловік і далі кричав щось до політика, через що його під руки вивела охорона.

Зеленський у свою чергу повідомив, що мітингувальники можуть передати документи і детально розповісти про проблему заступнику голови Офісу президента Кирилу Тимошенку.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський встановив світовий рекорд за тривалістю пресконференції з журналістами.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал