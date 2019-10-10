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11 жовтня • оновлено в 03:31
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"Допоможіть!" Українці влаштували мітинг для Зеленського і ледь не зірвали пресмарафон. Фото та відео

6.5т Читати матеріал російською

Пресмарафон президента Володимира Зеленського перервали українці, які попросили главу країни розібратися з державною соціальною програмою "Доступне житло".

Це трапилося у четвер, 10 жовтня. Посеред спілкування з журналістами активісти, які перебували на першому поверсі, почали скандувати "Державна афера "Доступне житло", допоможіть!" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Президент намагався продовжити відповідати журналістці, проте натовп не замовкав. "Ми вас почули. Сім разів", – звернувся до людей Зеленський.

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Пресмарафон Зеленського

Пресмарафон Зеленського

Після цього він перервав пресконференцію і запитав, чи є в активістів документи, а також поцікавився, чи зверталися вони до мера міста.

Одна з мітингувальниць розповіла, що проблема "не вирішується з 2010 року", а з рахунків зникли 43 мільйони.

Розповідь жінки перервав невідомий чоловік, який почав кричати до Зеленського: "Пане президенте! Я вам за дві хвилини розповім, як вирішити всі проблеми в цій країні, тільки пустіть!" Чоловік і далі кричав щось до політика, через що його під руки вивела охорона.

Зеленський у свою чергу повідомив, що мітингувальники можуть передати документи і детально розповісти про проблему заступнику голови Офісу президента Кирилу Тимошенку.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський встановив світовий рекорд за тривалістю пресконференції з журналістами.

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Тема
Пресмарафон Володимира Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
політика житло видео
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
У наших майданел началась очередная истерика - Зеля, как президент явно лучше кровавого упыря и алкаша пеци-опарыша ))
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко відреагував на заяви Володимира Зеленського на пресмарафоні, який триває з 10 ранку. “Достатньо незвичний формат. Я думаю, що мало хто мав можливість подивитися з початку до кінця. Я мав можливість подивитися декілька хвилин. Можу сказати одне: забагато уваги приділено попередникам – майже третина часу. І найбільш згадуване прізвище під час пресконференції. Це мені дуже нагадує притчу про три конверти. Коли приходить новий керівник, йому вручають три конверти. На першому написано – “вали все на попередників”. На другому написано – “бери відповідальність на себе”. Про третій я свідомо говорити не буду. Володимир Олександрович, час відкривати другий конверт”, – зазначив Порошенко. Він додав, що майже півроку пройшло з дати виборів – це достатньо часу для того, щоб прозвітувати суспільству про те, що зроблено, які з передвиборчих обіцянок виконані. “І звичайно, що обіцянка, що прийшов кінець “епохи бідності”, і у нас вчителі будуть отримувати по 4000 доларів – ми це не побачили в бюджеті навіть на наступний рік. Обіцянка про те, що рішуче будуть знижені тарифи – замість цього ми чомусь прийшли до закупівлі електроенергії з Російської Федерації. Невже заради цього – для знищення енергетичної незалежності нашої держави – робилися всі ці обіцянки? І третє та головне, бо обіцянок було багато – всі українці хотіли почути відповідь на обіцянку: мир – це просто, і достатньо просто припинити стріляти, і на сьогоднішній день війна продовжувалася лише тому, що хтось на ній заробляв. І через пів року виявляється, що мир – це складно, що рішення доводиться приймати непрості. Виявляється, що зруйнувати світову солідарність на підтримку України, яку ми будували п’ять років, дуже легко значно ослабити за п’ять місяців”, – заявив п’ятий президент. “Отже, на сьогоднішній день висновок такий: треба об’єднуватися всій Україні. Об’єднуватися для того, щоб боронити наш суверенітет, боронити нашу землю, боронити наш рух до Європейського Союзу та НАТО. Про цей шлях ми сьогодні, на жаль, почули дуже мало. Шкода”, – підсумував Порошенко.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Zayonc Inga, краще й не скажеш. Але охлосу навряд чи це зрозуміло.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Какие же это "украинцы" - свидоможыдовская мразь и только. Их утилизируют. 73% украинцев в восторге от ЗЕ и россияне тоже! Впрочем и в Мире поняли, что ЗЕ не пустой попрошайка как Потрошенко.
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