Прем'єра у Бундестагу: Як Меркель тримала відповідь перед депутатами

6 червня Анґела Меркель вперше відповідала на запитання депутатів Бундестагу у форматі "години запитань до уряду". Праві популісти обіцяли закидати її неприємними запитаннями. Меркель була непохитною.Вперше вони опинилися один навпроти одного. На урядовому місці попереду - федеральна канцлерка у вогняно-червоному піджаку, за кілька метрів, дещо правіше - Ганс-Йорґ Мюллер з "Альтернативи для Німеччини" (АдН) у традиційному баварському піджаку. Правопопулісту Мюллеру дісталась історична місія - поставити перше запитання у цьому форматі, який ще ніколи не практикувався у 70-річній історії Бундестагу. Вперше депутати у німецькому парламенті могли розпитати канцлерку про все, що їх цікавить, або "смажити", як напередодні казали деякі з них, натякаючи на "гарячі запитання".

Запитання Мюллер мусить ставити щодо саміту "великої сімки" - так передписано правилами. Перед цим Анґела Меркель зробила своєрідну урядову міні-заяву, присвячену саміту. Три хвилини - і вона готова до запитань. АдН має право почати, як найбільша опозиційна фракція у Бундестагу. Ганс-Йорґ Мюллер зачитує своє запитання, яке зводиться до висновку, що потрібна більша близькість до Росії, та завершується запитанням: "Ви будете і далі йти деструктивним, особливим німецьким шляхом під диктовку США?"

"Типова гумова відповідь ні про що"

Анґела Меркель складає руки, тверезо та сухо роз'яснює сутність німецько-американських та німецько-російських відносин, пояснює Мюллеру, що вона відкрита для діалогу з Росією, і що якраз нещодавно вона відвідувала РФ і у Сочі мала довгу розмову з російським президентом. Канцлерка отримує за це аплодисменти від своїх однодумців та очікує наступного запитання. Політик від АдН сідає. Потім у розмові з DW він назве те, що відбулося, "типовою гумовою відповіддю ні про що". Трохи пізніше представник цієї ж фракції спитає, чи не вважає Меркель помилкою виключення Росії з "великої вісімки". Канцлерка сказала, що ні. Та нагадала, що бачить у цій спільноті країни, які дотримуються міжнародного права та поважають його. "Анексія ж Криму є грубим порушенням міжнародного права, - заявляє вона. - А тому і виключення Росії з цього формату було не уникнути."

Фракціям дозволяється у порядку черги ставити по одному запитанню канцлерці. Але у неприємне становище жодне з них канцлерку не ставить. Опозиційні ліберали розпитують про Китай, а "Зелені" - про клімат. Запитання надходять і з лав урядової коаліції ХДС/ХСС та СДПН, члени якої аж ніяк не зацікавлені топити власну очільницю. Атмосферу пожвавлює лише представник "Лівих", який наводить цитату Трампа з "Плейбою".

Через півдгодини тематичний блок щодо "великої сімки" закрито. Кожна з фракцій до цього часу встигла поставити по три запитання. Коли АдН вже втретє питає про Росію, Меркель сухо зауважує, що "праві популісти демонструють широкий спектр, що стосується закордонних країн". Типовий гумор Меркель. У цьому динамічному форматі вона може у повній мірі проявити свої бійцівські якості. На кожне запитання і кожну відповідь дається не більше хвилини.

Відповідь Макрону в недільній газеті

Але й опозиція намагається заробити бали. Лідер ВДП Крістіан Лінднер звертає увагу на спосіб, у який Меркель виклала свої пропозиції щодо реформи Євросоюзу, у відповідь на пропозиції Емануеля Макрона. А саме - "У платній скриньці недільної газети" (йдеться про інтерв'ю Меркель 3 червня 2018 року газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung - ред.) Крім того, він критикує "розмивання курсу стабільності нашої країни". Меркель це заперечує, детально називає умови, під які надавались пакети європейської допомоги, та обіцяє, що "усі гроші будуть повернуті". Наступний, будь-ласка.

Як і усі інші, Крістіан Лінднер мусить задовольнитися цією відповіддю. Політика це не влаштувало, як він розповів потім DW. Має існувати можливість "дотискати" додатковими запитаннями. І все ж, додав він гордо, його фракція була єдиною, яка своїм наступним запитанням продовжила лінію попереднього запитувача ВДП. Меркель і справді отримує ще одне запитання від лібералів. Мовляв, канцлерка одноосібно розподіляє німецькі гроші. Меркель влучно парирує це перепитування: "Від повторення краще не стане."

В цей момент відчувається, що Меркель майже отримує задоволення від полеміки. Принаймні вона явно розслаблена та не нервує. На запитання "Лівих" про бідність відповідає стисло: "Я вважаю, що багатьом людям має йтися краще". І перераховує заходи уряду. Про те, чому так мало жінок у фракції консерваторів: "Я гадаю, чоловікам теж шкода з приводу цього." І очікуване запитання від АдН стосовно політики щодо біженців "Коли ви підете у відставку?" вона парирує чітко: "Так швидко, звісно, ні".

Бундестаг як головне місце політичних дебатів

У коаліційній угоді християнські демократи Меркель та СДПН домовились, що Бундестаг знову має стати головним місцем суспільних та політичних дебатів. Було встановлено, що канцлерка повинна тричі на рік з'являтися в парламенті, робити промови та відповідати на запитання. Це втішає насамперед АдН. Ганс-Йорґ Мюллер вітає, що Меркель нарешті "мусить відповідати" і дякує за це тим, хто "вписав це у коаліційну угоду".

Серед інших опозиційних фракцій особливої радості не відчувається. Брітта Гассельманн вимагає подальшого розвитку діалогового формату. Тематика мусить бути ширшою, а на традиційні виступи урядовців у парламенті мають приходити міністри, а не лише статс-секретарі. Тим не менше, підкреслює Гассельманн в інтерв'ю DW, це важливий крок, якого довго домагались "Зелені".

У Великобританії, наприклад, година запитань існує вже не одне десятиліття. З 1961 року це щотижневий ритуал. Колишні британські прем'єр-міністри описували Questions як "сон жахів" (Девід Кемерон) або "похід на ешафот" (Тоні Блер). Для Анґели Меркель нинішня прем'єра була зовсім іншим досвідом. Після години вона сказала у доброму гуморі: "Зараз кінець, але ж я прийду ще." "Погрилити" цієї середи у Бундестагу не вийшло.